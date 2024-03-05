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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Эксперт рассказала о признаках посттравматического расстройства

Эксперт рассказала о признаках посттравматического расстройства

5 марта 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Психолог Дарья Серебрякова рассказала о вероятном посттравматическом расстройстве у людей, которые испытывают тревожность и напряжение, а также внезапные приступы агрессии.

Как сообщает издание Pravda.ru, эксперт пояснила, психика каждого человека индивидуальна и имеет свой предел потрясений, который может выдержать. Когда потрясение слишком сильное, психика дает соответствующую реакцию. Человека начинают мучить кошмары, а в некоторых случаях даже панические атаки.

Психолог добавила, что наиболее сильный ужас люди испытывают, когда слышат звуки, видят картинки или чувствуют запахи, напоминающие им о произошедшем сильном потрясении. По мнению Серебряковой, не каждому удается справиться с таким состоянием без помощи специалиста. Если оно сильно влияет на жизнь человека, усложняет ее и делает некомфортной, необходимо обратиться за компетентной помощью.

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