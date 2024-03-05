Эксперт рассказала о признаках посттравматического расстройства

Психолог добавила, что наиболее сильный ужас люди испытывают, когда слышат звуки, видят картинки или чувствуют запахи, напоминающие им о произошедшем сильном потрясении. По мнению Серебряковой, не каждому удается справиться с таким состоянием без помощи специалиста. Если оно сильно влияет на жизнь человека, усложняет ее и делает некомфортной, необходимо обратиться за компетентной помощью.