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Добровинский: стала известна позиция семьи погибшего в ДТП с участием Ефремова

Добровинский: стала известна позиция семьи погибшего в ДТП с участием Ефремова

5 марта 2024, 06:10
Фото: 1MI
Семья Сергея Захарова, ставшего жертвой автоаварии, спровоцированной артистом Михаилом Ефремовым, обозначила свою позицию по вопросу УДО для осужденного.

Об этом в разговоре с RT сообщил адвокат Александр Добровинский.

В частности, он указал, что родные Захарова обозначили свое отношение к возможности условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова из мест заключения, и эта информация имеется у него на руках. Сейчас Добровинский собирается оформить ее документально, чтобы предоставить в случае поступления запроса от суда или защитников актера.

Ранее стало известно, что представители Ефремова попросили Александра Добровинского связаться с родственниками погибшего Сергея Захарова.

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