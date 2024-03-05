Добровинский: стала известна позиция семьи погибшего в ДТП с участием Ефремова

В частности, он указал, что родные Захарова обозначили свое отношение к возможности условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова из мест заключения, и эта информация имеется у него на руках. Сейчас Добровинский собирается оформить ее документально, чтобы предоставить в случае поступления запроса от суда или защитников актера.