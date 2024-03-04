Эксперты прокомментировали аварию в Сочи с участием военной техники

Издание inkazan.ru пишет, что авария произошла утром в четверг, 29 февраля, в Сочи. При входе в поворот водитель комплекса «Панцирь-С1» не справился с управлением, в результате чего военная техника опрокинулась на бок. Это подтверждается кадрами, опубликованными в группе «Все, приехали!». На видео также видно отсутствие серьезных повреждений после опрокидывания. Информации о состоянии водителя нет.