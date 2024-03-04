Эксперты прокомментировали аварию в Сочи с участием военной техники

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Издание inkazan.ru пишет, что авария произошла утром в четверг, 29 февраля, в Сочи. При входе в поворот водитель комплекса «Панцирь-С1» не справился с управлением, в результате чего военная техника опрокинулась на бок. Это подтверждается кадрами, опубликованными в группе «Все, приехали!». На видео также видно отсутствие серьезных повреждений после опрокидывания. Информации о состоянии водителя нет.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают произошедшее. На иностранных площадках даже встречаются язвительные комментарии. Военный обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко отметил, что центр массы «Панциря» расположен высоко, и перед военной машиной не стоит задача вписываться в повороты на узких городских улицах. Она предназначена исключительно для применения на поле боя.
Эксперты издания Avia.pro также не исключают некомпетентности водителя, управлявшего военной техникой, в качестве причины аварии. К сожалению, некоторые водители игнорируют то, что ЗРПК не предназначены для быстрой езды и резких поворотов. По данным издания, подобные дорожно-транспортные происшествия можно предотвратить, если обучать работе с военной техникой.
Следует отметить, что разработка комплекса «Панцирь-С1» началась еще во времена СССР под кураторством АО «Конструкторское бюро приборостроения» и была завершена в 1994 году. Комплекс предназначен для обороны военных и гражданских объектов от самолетов, ракет и высокоточного оружия. Современные модели оснащены шасси на базе КамАЗа.