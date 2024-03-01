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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Снижение порога беспошлинных зарубежных покупок ухудшит положение покупателей

Снижение порога беспошлинных зарубежных покупок ухудшит положение покупателей

1 марта 2024, 15:23
Фото: Изображение Midjourney
По информации ВЦИОМ, 40% россиян заметили ухудшение материального положения. 62% россиян считают, что им доступны не все товары. При этом 72% опрошенных ожидают роста цен на товары и услуги в ближайшие один-два месяца.

62% россиян считают, что им доступны не все товары, наибольшая нехватка ощущается в категориях аксессуаров и комплектующих для гаджетов и автомобилей (32%), бытовой техники и электроники (27%), одежды, обуви и аксессуаров (20%). 68% опрошенных отметили, что сохранение беспошлинного порога в размере 1000 евро поможет поддержать россиян после ухода западных брендов и сервисов.

Среди пользователей маркетплейсов с доставкой товаров из-за границы показатель и вовсе достиг 77%. При этом 38% опрошенных убеждены, что снижение порога до 200 евро ухудшит положение российских покупателей.

Примерно половина пользователей маркетплейсов заказывает товары из-за границы. 14% россиян тратили на это больше 20 тысяч рублей (эквивалент 200 евро). Чаще покупки приходились на бытовую технику и электронику.

По мнению 31% россиян, за последние два года доступность привычных товаров снизилась. Это вынуждает пользователей довольствоваться тем, что есть. В случае снижения порога беспошлинного ввоза товаров с тысячи до двухсот евро 32% россиян, которые делали дорогостоящие покупки в прошедшем году, будут заказывать меньше, а 26% будут вынуждены совсем отказаться от таких покупок.

Эксперты считают, что снижать порог беспошлинного ввоза товаров несвоевременно. Это не только спровоцирует снижение числа заказов, но и приведет к сокращению штата сотрудников, в том числе логистических и таможенных операторов, что в свою очередь отразится на налоговых отчислениях в бюджет.

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