Снижение порога беспошлинных зарубежных покупок ухудшит положение покупателей

По мнению 31% россиян, за последние два года доступность привычных товаров снизилась. Это вынуждает пользователей довольствоваться тем, что есть. В случае снижения порога беспошлинного ввоза товаров с тысячи до двухсот евро 32% россиян, которые делали дорогостоящие покупки в прошедшем году, будут заказывать меньше, а 26% будут вынуждены совсем отказаться от таких покупок.