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Ученые установили взаимосвязь благосостояния семьи и месяца рождения ребенка

Ученые установили взаимосвязь благосостояния семьи и месяца рождения ребенка

29 февраля 2024, 07:48
Фото: 1MI
Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» рассказали, что финансовое состояние семьи имеет взаимосвязь с месяцем рождения ребенка.

Как пишет издание news.ru, эксперты вуза представили результаты исследования, по данным которого родители выбирают время года для рождения своего ребенка с учетом финансового состояния семьи. Ученые выяснили, что люди, которые имеют достаточно высокий доход, планируют рождение ребенка на летние месяцы. При этом планирование рождения ребенка летом ученые объясняют экономической целесообразностью, так как в этот период женщина может экономить на приобретении теплой одежды для беременных. Кроме этого, в теплое время года беременная женщина может чаще гулять, употреблять в пищу больше овощей и фруктов, что благоприятно отразиться на здоровье малыша.

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