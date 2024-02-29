Эксперт назвал риски налоговой амнистии для бизнеса

Беляев считает, что государство не должно поддерживать и поощрять такие практики. Малый и средний бизнес являются гибкими и динамичными, обеспечивая достаточное количество рабочих мест в России и позволяя проявить творческий потенциал. Однако его деятельность нельзя рассматривать в отрыве от всей экономической системы, считает эксперт.