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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Эксперт назвал риски налоговой амнистии для бизнеса

29 февраля 2024, 14:39
Малые и средние предприятия не должны использоваться в качестве способа избежать уплаты налогов, утверждает экономист Михаил Беляев.

В интервью NEWS.RU он отметил, что крупные компании иногда намеренно разделяют свою деятельность на несколько мелких юрлиц, чтобы попасть под более выгодную ставку налогообложения.

Беляев считает, что государство не должно поддерживать и поощрять такие практики. Малый и средний бизнес являются гибкими и динамичными, обеспечивая достаточное количество рабочих мест в России и позволяя проявить творческий потенциал. Однако его деятельность нельзя рассматривать в отрыве от всей экономической системы, считает эксперт.

Беляев добавляет, что малый и средний бизнес обслуживают крупные предприятия, что позволяет им сэкономить на расходах. Это также следует учитывать при анализе роли этих предприятий в экономике.

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