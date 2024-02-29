Эксперт назвал риски налоговой амнистии для бизнеса

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В интервью NEWS.RU он отметил, что крупные компании иногда намеренно разделяют свою деятельность на несколько мелких юрлиц, чтобы попасть под более выгодную ставку налогообложения.
Беляев считает, что государство не должно поддерживать и поощрять такие практики. Малый и средний бизнес являются гибкими и динамичными, обеспечивая достаточное количество рабочих мест в России и позволяя проявить творческий потенциал. Однако его деятельность нельзя рассматривать в отрыве от всей экономической системы, считает эксперт.
Беляев добавляет, что малый и средний бизнес обслуживают крупные предприятия, что позволяет им сэкономить на расходах. Это также следует учитывать при анализе роли этих предприятий в экономике.