Дроны РЭО облетят еще 400 объектов обращения с ТКО

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:41
В рамках данного проекта создаются цифровые двойники полигонов, что позволяет оценить их остаточную вместимость и срок службы.
Генеральный директор российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о том, что компания уже провела работы по воздушному лазерному сканированию 562 полигонов ТКО и создала 596 цифровых копий в 71 субъекте Российской Федерации, пишет издание 56orb.ru. В текущем году планируется продолжение работ по облету полигонов дронами, практически все объекты в стране будут охвачены проектом. Создание цифровых двойников позволяет оценить остаточную вместимость объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и их срок службы. Кроме того, Российский экологический оператор также планирует использовать беспилотные авиационные системы для мониторинга строительства экопромышленных парков.
Для проведения лазерного сканирования полигонов ТКО Российский экологический оператор принимает заявки от регионов. После этого будет сформирован план облетов полигонов ТКО до конца текущего года.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора по цифровизации Алексей Буров подчеркнул, что проект создания цифровых двойников с использованием дронов в прошлом году получил поддержку государства и вошел в федеральный проект по развитию беспилотных авиационных систем. В текущем году планируется создание не менее 400 цифровых копий полигонов ТКО. Это станет самой масштабной и объективной базой данных по объектам размещения твердых коммунальных отходов в Российской Федерации.
Полученные в результате облетов данные загружаются в информационную систему мониторинга. Заявки на проведение работ по воздушному лазерному сканированию объектов размещения ТКО принимаются на сайте компании «Российский экологический оператор». Здесь же можно ознакомиться с информационными материалами.