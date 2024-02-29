Дроны РЭО облетят еще 400 объектов обращения с ТКО

Генеральный директор российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о том, что компания уже провела работы по воздушному лазерному сканированию 562 полигонов ТКО и создала 596 цифровых копий в 71 субъекте Российской Федерации, пишет издание 56orb.ru. В текущем году планируется продолжение работ по облету полигонов дронами, практически все объекты в стране будут охвачены проектом. Создание цифровых двойников позволяет оценить остаточную вместимость объектов обращения с твердыми коммунальными отходами и их срок службы. Кроме того, Российский экологический оператор также планирует использовать беспилотные авиационные системы для мониторинга строительства экопромышленных парков.