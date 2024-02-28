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Эксперт Суверов прокомментировал временный запрет на вывоз топлива

Эксперт Суверов прокомментировал временный запрет на вывоз топлива

28 февраля 2024, 06:50
Фото: 1MI
С 1 марта в Российской Федерации хотят временно ввести запрет на вывоз топлива. В качестве причины для необходимости такого запрета называют ожидаемый сезонный рост спроса на топлива, а предлагаемые меры помогут предотвратить резкое колебание цен.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», эксперт Сергей Суверов выразил мнение, что временный запрет на вывоз топлива принесет ожидаемый результат, но здесь нужно учитывать несколько факторов. По его словам, в силах правительства немного сдержать колебание цен на топливо, предотвратить резкий рост или снижение. При этом цены на бензин все же будут расти, но Суверов выразил надежду, что это будет происходить в рамках инфляции. По словам эксперта, временный запрет является вынужденной мерой, которая даст возможность предотвратить, в том числе дефицит топлива в Российской Федерации

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