Эксперт Суверов прокомментировал временный запрет на вывоз топлива

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», эксперт Сергей Суверов выразил мнение, что временный запрет на вывоз топлива принесет ожидаемый результат, но здесь нужно учитывать несколько факторов. По его словам, в силах правительства немного сдержать колебание цен на топливо, предотвратить резкий рост или снижение. При этом цены на бензин все же будут расти, но Суверов выразил надежду, что это будет происходить в рамках инфляции. По словам эксперта, временный запрет является вынужденной мерой, которая даст возможность предотвратить, в том числе дефицит топлива в Российской Федерации