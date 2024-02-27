mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 февраля, 10:35

Published 27 февраля, 10:35

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

СОГАЗ стал официальным страховщиком «Игр Будущего»

27 февраля 2024, 10:35
Реклама. Реклама АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749 . erid: LjN8KKkCV
СОГАЗ застраховал участников и оборудование фиджитал-турнира «Игры Будущего».

Жизнь и здоровье спортсменов и волонтеров Международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего» застрахованы на период проведения мероприятия. Страховая программа предусматривает выплату в случае непредвиденных травм и несчастных случаев на площадке.

Также по договору застрахована ответственность перед третьими лицами при использовании спортивного оборудования.

«Игры Будущего» — зрелищное спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. Турнир проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2000 лучших спортсменов и киберспортсменов со всего мира. Общий призовой фонд турнира — более $10 млн.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

Подпишитесь
«Разогнать и пересадить»: В борьбе за транспорт жители Уфы желают начать с чиновников
Сегодня, 08:01
Пленного из Башкирии после возвращения обвинили в боях на стороне ВСУ
Сегодня, 07:07
По всей Башкирии завоют сирены
Сегодня, 04:17
Видео. В Башкирии пьяный автомойщик угнал автомобиль у клиента и съехал в сугроб
Сегодня, 04:58
Кандидат в президенты Даванков рассказал уфимцам, как сэкономить триллион
Сегодня, 07:05
В Уфе на месте свалки построят завод за полмиллиарда рублей
Сегодня, 06:48