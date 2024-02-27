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РФ и Бахрейн будут расширять культурное и гуманитарное взаимодействие

РФ и Бахрейн будут расширять культурное и гуманитарное взаимодействие

27 февраля 2024, 15:51
В ходе рабочей встречи советник президента РФ Антон Кобяков и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Аль-Саати обсудили вопросы сотрудничества двух стран в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Результатом встречи стало достижение ряда договоренностей.

Фондом Росконгресс и компанией Albayan Media Group был подписан договор о сотрудничестве в области развития конгрессно-выставочной сферы и продвижения совместных бизнес-инициатив Российской Федерации и Бахрейна.

Согласно заявлению Антона Кобякова, советника президента РФ, партнерское взаимодействие между странами будет укрепляться исключительно при условии осуществления совместных проектов. Инициативы при этом должны основываться на взаимоуважении к национальным традициям и принятии идеи о равноправии государств — участников диалога. Данный тезис подтверждается во время проведения разнонаправленных международных событий — в частности, в сфере культуры и бизнеса. Благодаря подписанию договора о сотрудничестве в сфере организации деловых мероприятий и взаимного продвижения культурных и гуманитарных ценностей России и Бахрейну, несомненно, будет легче вести профессиональное обсуждение вопросов в ключевых сферах взаимодействия двух стран, сообщает 56orb.ru.

В рамках подписанного соглашения в этом году правительственная делегация Королевства Бахрейн прибудет на Петербургский международный экономический форум, который состоится 5–8 июня. В сентябре текущего года делегация Бахрейна посетит международный форум «Эко Алтай. Нить природы». Совместная работа будет в основном выстраиваться на обсуждении и продвижении двусторонних инициатив в туристической отрасли. В числе прочего на ПМЭФ планируется заострить внимание на теме продовольственной безопасности.

В декабре 2024 года в рамках ответного визита российской бизнес-миссии в Манаму делегаты из РФ планируют посетить деловой форум.

Для упрощения координации взаимодействия бизнес-структур двух стран на базе Фонда Росконгресс планируется открытие проектного офиса. Основная цель его создания — обеспечение консалтингового сопровождения совместных торгово-экономических инициатив и работы бизнес-миссий на мероприятиях фонда.

Медиахолдинг 1MI — информационный партнер ПМЭФ-2024.

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