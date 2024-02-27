РФ и Бахрейн будут расширять культурное и гуманитарное взаимодействие

Согласно заявлению Антона Кобякова, советника президента РФ, партнерское взаимодействие между странами будет укрепляться исключительно при условии осуществления совместных проектов. Инициативы при этом должны основываться на взаимоуважении к национальным традициям и принятии идеи о равноправии государств — участников диалога. Данный тезис подтверждается во время проведения разнонаправленных международных событий — в частности, в сфере культуры и бизнеса. Благодаря подписанию договора о сотрудничестве в сфере организации деловых мероприятий и взаимного продвижения культурных и гуманитарных ценностей России и Бахрейну, несомненно, будет легче вести профессиональное обсуждение вопросов в ключевых сферах взаимодействия двух стран, сообщает 56orb.ru.