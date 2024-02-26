mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

МСП из сферы IT получили льготных кредитов на 96% больше, чем в 2022 году

МСП из сферы IT получили льготных кредитов на 96% больше, чем в 2022 году

26 февраля 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году компании из сферы IT и разработчики программного обеспечения из сегмента малого и среднего бизнеса смогли привлечь 30 миллиардов рублей льготных кредитов.

Этот показатель вырос на 96% по сравнению с предыдущим годом, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В официальном заявлении КМСП отмечается, что поддержка МСП-компаний, которые специализируются на разработке ПО, а также небольших IT-компаний, является одним из приоритетов организации. За счет их работы Россия добивается технологического суверенитета. По мнению Исаевича, использование инструментов Национальной гарантийной системы и льготных кредитов позволяет увеличивать объемы поддержки отечественных IT-разработчиков. Например, с 2019 по 2023 год их поддержка выросла с 5,3 до почти 30 миллиардов рублей льготных кредитов, передает tass.ru.

Наибольшие средства выделены компаниям из Москвы (15,8 млрд рублей), Санкт-Петербурга (3,3 млрд) и Татарстана (1,6 млрд).

Национальная гарантийная система включает в себя КМСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Благодаря их поддержке бизнес может получить кредиты с гарантиями и поручительствами в случае отсутствия необходимого залога. Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Подпишитесь
Видео. Уфимский пенсионер, отсидевший за чужое убийство, попросил помощи СМИ
Сегодня, 07:00
Боец из Башкирии не дожил до 20, погибнув на СВО на территории Украины
Сегодня, 09:41
Жители Башкирии стали пить больше водки чем пива
Сегодня, 08:45
Дворник Юра из Уфы раздал автографы на международной выставке-форуме «Россия»
Вчера, 12:07
Глава ГИБДД Башкирии заявил о старте специальной операции
Сегодня, 08:06
Владислав Даванков предложил дать уфимцам право отправлять мэра в отставку
Сегодня, 07:19