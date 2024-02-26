МСП из сферы IT получили льготных кредитов на 96% больше, чем в 2022 году

В официальном заявлении КМСП отмечается, что поддержка МСП-компаний, которые специализируются на разработке ПО, а также небольших IT-компаний, является одним из приоритетов организации. За счет их работы Россия добивается технологического суверенитета. По мнению Исаевича, использование инструментов Национальной гарантийной системы и льготных кредитов позволяет увеличивать объемы поддержки отечественных IT-разработчиков. Например, с 2019 по 2023 год их поддержка выросла с 5,3 до почти 30 миллиардов рублей льготных кредитов, передает tass.ru.