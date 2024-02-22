Врач: Самыми опасными рыбами для употребления являются сом и пангасиус

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Кроме того, Лебедева предупредила о возможном наличии описторхов — паразитов, которые могут поражать печень, в сазане, карасе, чехони, вобле и язи. Также она указала на то, что акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин могут содержать тяжелые металлы, такие как ртуть и кадмий, которые накапливаются в органах и отравляют организм, пишут «Известия».
Однако Лебедева посоветовала не полностью исключать рыбу из рациона и рекомендовала выбирать более безопасные варианты, такие как кета, сельдь, горбуша, треска, минтай и скумбрия. Она подчеркнула, что именно рыба содержит необходимое количество омега-3, которая положительно влияет на состояние сосудов и профилактику различных заболеваний.