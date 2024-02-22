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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Врач: Самыми опасными рыбами для употребления являются сом и пангасиус

Врач: Самыми опасными рыбами для употребления являются сом и пангасиус

22 февраля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Гастроэнтеролог Диляра Лебедева заявила, что самыми опасными рыбами для питания являются сом и пангасиус. Она отметила, что эти виды рыб едят все, включая падаль и даже человеческие отходы.

Кроме того, Лебедева предупредила о возможном наличии описторхов — паразитов, которые могут поражать печень, в сазане, карасе, чехони, вобле и язи. Также она указала на то, что акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин могут содержать тяжелые металлы, такие как ртуть и кадмий, которые накапливаются в органах и отравляют организм, пишут «Известия».

Однако Лебедева посоветовала не полностью исключать рыбу из рациона и рекомендовала выбирать более безопасные варианты, такие как кета, сельдь, горбуша, треска, минтай и скумбрия. Она подчеркнула, что именно рыба содержит необходимое количество омега-3, которая положительно влияет на состояние сосудов и профилактику различных заболеваний.

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