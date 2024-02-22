Врач: Самыми опасными рыбами для употребления являются сом и пангасиус

Кроме того, Лебедева предупредила о возможном наличии описторхов — паразитов, которые могут поражать печень, в сазане, карасе, чехони, вобле и язи. Также она указала на то, что акула, рыба-меч, тунец, макрель и марлин могут содержать тяжелые металлы, такие как ртуть и кадмий, которые накапливаются в органах и отравляют организм, пишут «Известия».