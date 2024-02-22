Ученые перечислили продукты, способствующие улучшению самочувствия во время менопаузы

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Для этого они проанализировали ранее опубликованные научные работы, которые касались влияния различных продуктов на состояние женщин после окончания менструального цикла, пишут «Известия».
Анализ показал, что наиболее эффективной стратегией для улучшения физического и эмоционального состояния, снижения интенсивности приливов жара и повышения энергии является ежедневное потребление 1–1,2 г белка на 1 кг веса.
Согласно рекомендациям специалистов, женщинам следует ежедневно употреблять 30 г орехов, 300 г овощей и 200 г фруктов. Это поможет улучшить самочувствие, снизить частоту и интенсивность приливов жара и почувствовать больше энергии. Кроме того, половину необходимого количества белка следует получать из растительных источников, таких как бобы, чечевица, фасоль, нут и киноа.