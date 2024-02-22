Ученые перечислили продукты, способствующие улучшению самочувствия во время менопаузы

Согласно рекомендациям специалистов, женщинам следует ежедневно употреблять 30 г орехов, 300 г овощей и 200 г фруктов. Это поможет улучшить самочувствие, снизить частоту и интенсивность приливов жара и почувствовать больше энергии. Кроме того, половину необходимого количества белка следует получать из растительных источников, таких как бобы, чечевица, фасоль, нут и киноа.