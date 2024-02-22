Султанат Оман подтвердил участие в ПМЭФ-2024

За последнее время странами — гостями ПМЭФ выступили Катар, Египет, ОАЭ. В 2024 году этот почетный статус получает Оман. Антон Кобяков также выразил уверенность, что участие Омана в ПМЭФ придаст импульс торгово-экономическим отношениям между странами, а участникам форума и жителям города позволит лучше узнать о многовековой истории, традициях и культуре Омана, пишет spb.mk.ru.