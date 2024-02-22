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Султанат Оман подтвердил участие в ПМЭФ-2024

Султанат Оман подтвердил участие в ПМЭФ-2024

22 февраля 2024, 18:29
Фото: roscongress.org
В ходе встречи с советником президента РФ Антоном Кобяковым посол Султаната Оман в Российской Федерации Хамуд Аль Тувайх подтвердил участие Омана в качестве страны-гостя на предстоящем ПМЭФ.

Антон Кобяков отметил, что даже сложная геополитическая обстановка позволяет России успешно развивать выгодные отношения со странами арабского мира. Одним из примеров этого является участие глав арабских государств в Петербургском международном экономическом форуме, саммите Россия — Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии.

За последнее время странами — гостями ПМЭФ выступили Катар, Египет, ОАЭ. В 2024 году этот почетный статус получает Оман. Антон Кобяков также выразил уверенность, что участие Омана в ПМЭФ придаст импульс торгово-экономическим отношениям между странами, а участникам форума и жителям города позволит лучше узнать о многовековой истории, традициях и культуре Омана, пишет spb.mk.ru.

Участие Омана в качестве страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме подразумевает целый комплекс мероприятий как деловой, так и культурной программы.

Особое внимание в ходе разговора было уделено ключевым этапам подготовки и стратегии для наиболее эффективного позиционирования Омана в рамках ПМЭФ-2024.

Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году пройдет 5–8 июня. Организатор — Фонд Росконгресс. Официальным информационным партнером ПМЭФ выступит медиахолдинг 1MI.

#Общество
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