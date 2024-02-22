Султанат Оман подтвердил участие в ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Антон Кобяков отметил, что даже сложная геополитическая обстановка позволяет России успешно развивать выгодные отношения со странами арабского мира. Одним из примеров этого является участие глав арабских государств в Петербургском международном экономическом форуме, саммите Россия — Африка, а также встречи на высшем уровне в ОАЭ и Саудовской Аравии.
За последнее время странами — гостями ПМЭФ выступили Катар, Египет, ОАЭ. В 2024 году этот почетный статус получает Оман. Антон Кобяков также выразил уверенность, что участие Омана в ПМЭФ придаст импульс торгово-экономическим отношениям между странами, а участникам форума и жителям города позволит лучше узнать о многовековой истории, традициях и культуре Омана, пишет spb.mk.ru.
Участие Омана в качестве страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме подразумевает целый комплекс мероприятий как деловой, так и культурной программы.
Особое внимание в ходе разговора было уделено ключевым этапам подготовки и стратегии для наиболее эффективного позиционирования Омана в рамках ПМЭФ-2024.
Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году пройдет 5–8 июня. Организатор — Фонд Росконгресс. Официальным информационным партнером ПМЭФ выступит медиахолдинг 1MI.