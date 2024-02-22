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РЭО проведет проверку полигонов вблизи аэропортов из-за птиц

РЭО проведет проверку полигонов вблизи аэропортов из-за птиц

22 февраля 2024, 12:12
Фото: 1MI
ППК «Российский экологический оператор» приступила к мониторингу полигонов, расположенных рядом с аэропортами. Орнитологическое обследование данных объектов размещения ТКО в пределах приаэродромной зоны должно быть завершено до 1 сентября 2024 года.

Как пишет издание 56orb.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что объекты обращения с твердыми коммунальными отходами могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов из-за скопления птиц. В связи с этим было принято решение провести проверку полигонов ТКО, находящихся в границах шестых подзон приаэродромных территорий. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты, расположенные в непосредственной близости к аэродромам гражданской авиации, присутствуют в 52 субъектах Российской Федерации. На данный момент более 30 полигонов ТКО уже заключили договоры со специализированными предприятиями для проведения орнитологических обследований. Российский экологический оператор тщательно контролирует ситуацию и выполнение необходимых требований, так как наблюдается увеличение числа инцидентов с воздушными судами из-за птиц.

Шестая подзона приаэродромной территории — это территория в радиусе 15 километров от геометрического центра взлетно-посадочной полосы. Владельцы полигонов, находящихся в пределах данной подзоны, обязаны провести орнитологические обследования до 1 сентября 2024 года.

Данное требование закреплено в Постановлении Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460. В случае невыполнения обследования или недостаточной защиты от массового скопления птиц использование объекта после указанного срока будет запрещено.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что в связи с этим Российский экологический оператор сотрудничает с органами исполнительной власти российских субъектов РФ в вопросах проведения орнитологических исследований и их мониторинга. Проведение таких исследований необходимо в первую очередь для предотвращения рисков, связанных с возникновением аварийных ситуаций в авиационной отрасли.

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