РЭО проведет проверку полигонов вблизи аэропортов из-за птиц

Как пишет издание 56orb.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что объекты обращения с твердыми коммунальными отходами могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов из-за скопления птиц. В связи с этим было принято решение провести проверку полигонов ТКО, находящихся в границах шестых подзон приаэродромных территорий. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты, расположенные в непосредственной близости к аэродромам гражданской авиации, присутствуют в 52 субъектах Российской Федерации. На данный момент более 30 полигонов ТКО уже заключили договоры со специализированными предприятиями для проведения орнитологических обследований. Российский экологический оператор тщательно контролирует ситуацию и выполнение необходимых требований, так как наблюдается увеличение числа инцидентов с воздушными судами из-за птиц.