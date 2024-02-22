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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Отоларинголог Гамзатов рассказал, как правильно проводить промывание носа

Отоларинголог Гамзатов рассказал, как правильно проводить промывание носа

22 февраля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Один из самых часто назначаемых процедур при заболеваниях носа — промывание солевым раствором. Отоларинголог Калсын Гамзатов рассказал, в чем состоит опасность данной процедуры.

Промывание и орошение носа — гигиенические процедуры, которые помогают очистить нос от пыли, аллергенов, инфекций и слизи, увлажнить слизистую оболочку и уменьшить симптомы заболеваний носа. Промывание носа проводят за счет введения солевого раствора в одну ноздрю, а вытекание происходит из другой ноздри. Для этой процедуры используют специальные сосуды с носиками или бутылки-шприцы, пишут «Известия».

Промывание носа имеет свои ограничения. Его можно проводить только у взрослых и детей старше четырех лет, так как у маленьких детей возникает риск попадания жидкости в слуховую трубу из-за ее особенностей строения. Кроме того, ребенок должен промывать нос самостоятельно, чтобы иметь контроль над своими ощущениями.

Перед промыванием необходимо убедиться, что носовые ходы не забиты полностью. Это можно сделать на приеме у врача или во время онлайн-консультации, используя специальный гаджет для фотографий или видеозаписи носа. Если носовые ходы закупорены, их нужно предварительно прочистить с помощью сосудосуживающих капель.

К противопоказаниям для промывания носа относятся острый отит, обострения хронического отита, разросшаяся лимфатическая ткань (аденоиды) III степени, новообразования в полости носа и частые носовые кровотечения. В таких случаях промывание может быть заменено орошением солевым раствором. Орошение носа также может использоваться в качестве профилактики.

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