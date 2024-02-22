Отоларинголог Гамзатов рассказал, как правильно проводить промывание носа

Промывание носа имеет свои ограничения. Его можно проводить только у взрослых и детей старше четырех лет, так как у маленьких детей возникает риск попадания жидкости в слуховую трубу из-за ее особенностей строения. Кроме того, ребенок должен промывать нос самостоятельно, чтобы иметь контроль над своими ощущениями.