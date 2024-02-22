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Updated Сегодня, 14:23

Начался приём заявок на премию имени Бориса Максудова для журналистов

Начался приём заявок на премию имени Бориса Максудова для журналистов

22 февраля 2024, 14:23
Фото: 1MI
Начался приём заявок на первую премию-конкурс для журналистов региональных СМИ имени Бориса Максудова, погибшего в зоне СВО. В этом году номинации посвящены темам специальной военной операции, помощи фронту и новым субъектам Российской Федерации.

Учредителем премии выступил Союз журналистов Краснодарского края при поддержке регионального департамента информационной политики, пишет kubanpress.ru.

Максудов начал работать журналистом в Краснодарском крае. Затем заведовал корпунктом «ТВ Центра» в Сочи и Крыму. С первых дней спецоперации он работал на фронте Донбасса, в Херсонщине и Запорожской области, где его смертельно ранили. Посмертно Бориса Максудова наградили орденом Мужества.

Оценивать конкурсные работы будут известные в медиасфере персоны. Среди них — директор филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николай Долгачев и первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Долгачёв отметил, что Борис Максудов был настоящим профессионалом и оставался достойным человеком в любой ситуации.

Александр Малькевич заявил, что премия имени погибшего журналиста будет ежегодной. Она будет напоминать коллегам, особенно молодым, о человеке, отдавшем жизнь за правое дело. Также он рассказал, что темы будут разными. В 2024-м было решено осветить спецоперацию, помощь тыла фронту, восстановление новых российских регионов.

В этом году будут 4 номинации: телевидение, радио, печатные и интернет-СМИ, фотожурналистика. Итоги премии будут подведены до конца апреля, а награждать победителей будут в Сочи в начале мая. Лауреаты получат в том числе денежные призы.

Работы на конкурс можно присылать по электронной почте или через форму на сайте мероприятия.

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