Начался приём заявок на премию имени Бориса Максудова для журналистов

Александр Малькевич заявил, что премия имени погибшего журналиста будет ежегодной. Она будет напоминать коллегам, особенно молодым, о человеке, отдавшем жизнь за правое дело. Также он рассказал, что темы будут разными. В 2024-м было решено осветить спецоперацию, помощь тыла фронту, восстановление новых российских регионов.