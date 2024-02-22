Начался приём заявок на премию имени Бориса Максудова для журналистов

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Учредителем премии выступил Союз журналистов Краснодарского края при поддержке регионального департамента информационной политики, пишет kubanpress.ru.
Максудов начал работать журналистом в Краснодарском крае. Затем заведовал корпунктом «ТВ Центра» в Сочи и Крыму. С первых дней спецоперации он работал на фронте Донбасса, в Херсонщине и Запорожской области, где его смертельно ранили. Посмертно Бориса Максудова наградили орденом Мужества.
Оценивать конкурсные работы будут известные в медиасфере персоны. Среди них — директор филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» Николай Долгачев и первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
Долгачёв отметил, что Борис Максудов был настоящим профессионалом и оставался достойным человеком в любой ситуации.
Александр Малькевич заявил, что премия имени погибшего журналиста будет ежегодной. Она будет напоминать коллегам, особенно молодым, о человеке, отдавшем жизнь за правое дело. Также он рассказал, что темы будут разными. В 2024-м было решено осветить спецоперацию, помощь тыла фронту, восстановление новых российских регионов.
В этом году будут 4 номинации: телевидение, радио, печатные и интернет-СМИ, фотожурналистика. Итоги премии будут подведены до конца апреля, а награждать победителей будут в Сочи в начале мая. Лауреаты получат в том числе денежные призы.
Работы на конкурс можно присылать по электронной почте или через форму на сайте мероприятия.