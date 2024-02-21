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В 2023 году в Сбербанк пришло на 14% больше предпринимателей, чем годом ранее

В 2023 году в Сбербанк пришло на 14% больше предпринимателей, чем годом ранее

21 февраля 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году около 700 тыс. предпринимателей и юридических лиц отдали предпочтение Сбербанку для обслуживания своего бизнеса.

Как отметили в Сбере, из них 454 тыс. — это индивидуальные предприниматели, а 214 тыс. — юридическое лица. В 2022 году этот показатель был равен 586 тыс. — 370 тыс. ИП и 216 тыс. юрлиц.

Из этого следует, что в сравнении с 2022 годом в прошлом году Сбер выбрали на 14% больше предпринимателей. Об этом пишет gorod55.ru.

Пресс-служба Сбербанка сообщает, что по итогам прошлого года в пятерку самых быстрорастущих отраслей по сравнению с 2022 годом попали: транспортировка и хранение (+23% год к году), услуги (+20%), розничная торговля (+16%), операции с недвижимостью (+14%), а также гостиничное и ресторанное дело (+9%).

По-прежнему самой популярной сферой деятельности в сегменте малого бизнеса, равно как и год назад, остаётся розничная торговля, которую выбрал каждый третий предприниматель, зарегистрировавший бизнес в 2023 году. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, почти 50% из числа этих предпринимателей зарегистрировали бизнес в сфере электронной коммерции.

«Прирост этого сегмента год к году составил 27%. Такая тенденция объясняется возросшей популярностью маркетплейсов в нашей стране, торговля на которых становится все более выгодной и привлекательной для малого бизнеса», — добавил Попов.

Отмечается, что предприниматели стали чаще регистрировать новый бизнес в дистанционном формате. За год доля онлайн-регистраций от общего числа регистраций в банке увеличилась до 40%, тогда как в 2022 году она составляла 37%. За всё время число тех, кто зарегистрировал бизнес онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта, превысило 500 тыс. человек.

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