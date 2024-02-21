В 2023 году в Сбербанк пришло на 14% больше предпринимателей, чем годом ранее

Отмечается, что предприниматели стали чаще регистрировать новый бизнес в дистанционном формате. За год доля онлайн-регистраций от общего числа регистраций в банке увеличилась до 40%, тогда как в 2022 году она составляла 37%. За всё время число тех, кто зарегистрировал бизнес онлайн через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта, превысило 500 тыс. человек.