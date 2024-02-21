РЭО: Авторы лучших проектов получат бюджетные места в НИТУ МИСИС

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в состав которой войдут эксперты Российского экологического оператора. Участники смогут использовать баллы, полученные за свои проекты, при поступлении на магистерские программы в вузе.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на конкурс можно отправить проекты по двум направлениям: «Инженерные решения для ЭЗЦ» и «Управление природоохранными инновациями». Успешные участники смогут получить государственные гранты на обучение в НИТУ МИСИС по соответствующим специальностям, передает 56orb.ru.
Буцаев подчеркнул, что участие в конкурсе дает шанс представить свои исследования и внести вклад в развитие сферы обращения с отходами.
На первое направление выделено 15 бюджетных мест, на второе — пять. Авторы лучших проектов получат 100 баллов, которые можно использовать в течение двух лет.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что программа по инженерным решениям для ЭЗЦ — это первая в России магистерская программа такого плана. Второе же направление было удостоено «Зеленой премии» РЭО в прошлом году. Бойко подчеркнул, что компания активно сотрудничает с НИТУ МИСИС по вопросам подготовки специалистов, так что конкурс стал логичным шагом в этом направлении.
Участвовать в конкурсе могут выпускники последних курсов и лица с высшим образованием. Работы могут представляться в виде статей, курсовых проектов и других форматов, соответствующих задачам конкурса. Заявки принимаются до 28 апреля текущего года, а победители будут объявлены 3 июня.