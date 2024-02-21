РЭО: Авторы лучших проектов получат бюджетные места в НИТУ МИСИС

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что программа по инженерным решениям для ЭЗЦ — это первая в России магистерская программа такого плана. Второе же направление было удостоено «Зеленой премии» РЭО в прошлом году. Бойко подчеркнул, что компания активно сотрудничает с НИТУ МИСИС по вопросам подготовки специалистов, так что конкурс стал логичным шагом в этом направлении.