Компания «Атомайз» запустила первые отечественные NFT для спортсменов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Токены выпускаются в соответствии с российским законодательством и без участия зарубежных криптовалютных платформ и бирж. Компания «Атомайз» также указывает, что ее деятельность регулируется Банком России, пишет ТАСС.
Первым обладателем нового NFT станет победитель международного phygital-турнира «Игры будущего» в дисциплине «Мир танков». Владелец этого токена получит права на использование объекта интеллектуальной собственности — талисмана Игр будущего — жар-птицы МИRA, а также гарантированный денежный приз в размере полумиллиона рублей.
Генеральный партнер Игр будущего, компания «Интеррос», поддержала данную инициативу. Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что компании ценно быть одним из пионеров на этом пути. Он считает, что новый формат спортивных соревнований, объединяющий обычную и виртуальную реальность, представляет новую эру в истории спорта. «Атомайз» и «Рексофт» сделают все возможное для развития этого направления.
Генеральный директор компании «Атомайз» Алексей Илясов отметил, что идея phygital-спорта очень близка философии компании, технологически объединяющей цифровой и физический миры.
Компания «Атомайз» развивает не только рынок цифровых прав, но и реализует социальные проекты. В прошлом году «Атомайз», «Интеррос» и Эрмитаж вместе реализовали проект «Цифровое искусство». Тогда при помощи передовых технологий удалось привлечь средства на реставрацию музейного шедевра.
Илясов отметил, что наградные NFT представляют собой еще одну область применения токенизации с социальной составляющей. Они позволяют поддерживать спорт и талантливую молодежь.
Основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова, один из партнеров по структурированию выпуска, подчеркнула, что наградные NFT представляют собой гибридные цифровые права. Они сохранили все преимущества зарубежных NFT, но имеют четкую правовую природу и подконтрольны Банку России. Этим они выгодно отличаются от «серых» токенов, выпускаемых криптобиржами.
«Атомайз» планирует использовать гибридные цифровые права для разработки новых инструментов как для спортсменов, так и для любителей спорта.