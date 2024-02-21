Компания «Атомайз» запустила первые отечественные NFT для спортсменов

Генеральный партнер Игр будущего, компания «Интеррос», поддержала данную инициативу. Генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин отметил, что компании ценно быть одним из пионеров на этом пути. Он считает, что новый формат спортивных соревнований, объединяющий обычную и виртуальную реальность, представляет новую эру в истории спорта. «Атомайз» и «Рексофт» сделают все возможное для развития этого направления.