АСИ и КМСП поделились идеей конкурса для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ»

«В нашей стране сейчас четыре миллиона ИП, в возрасте до 35 лет их более миллиона, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дела», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также указал: любой бизнес предполагает риски. Поэтому поддержка для тех, кто готов попытать счастья и открыть свое дело, всегда играет важную роль, подытожил глава КМСП.