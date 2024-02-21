АСИ и КМСП поделились идеей конкурса для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ»

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Победителей конкурса ждет приглашение к участию в специальной акселерационной программе Корпорации МСП. Кроме того, лауреаты получат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере миллиона рублей для исполнения бизнес-идеи или развития собственной компании.
«В нашей стране сейчас четыре миллиона ИП, в возрасте до 35 лет их более миллиона, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дела», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также указал: любой бизнес предполагает риски. Поэтому поддержка для тех, кто готов попытать счастья и открыть свое дело, всегда играет важную роль, подытожил глава КМСП.
«Федеральный конкурс „Создай НАШЕ“ — это продолжение комплексной работы агентства по поддержке молодых предпринимателей, которая сейчас активно ведется, в том числе на платформе „Конструкториум“», — подчеркнул директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно. Как и в ситуации с платформой, в ходе проведения «Создай НАШЕ» в центре ориентируются на принципы открытости и доступности, опираясь на онлайн-формат и обеспечивая возможность участия для молодежи со всей страны, заключил Вайно.
Конкурсная программа состоит из двух треков: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2 лет». Для участников предусмотрено прохождение образовательной программы по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе — создание бизнес-проекта по открытию или развитию своего дела. По результатам рассмотрения проектов конкурсная комиссия назовет 30 победителей.
Сегодня в общепите большую часть работников составляют молодые люди, подчеркнул бизнесмен, основатель ресторанного холдинга Pinskiy&Co, владелец сетей Stars Coffee и Domиno Pizza, член конкурсной комиссии «Создай НАШЕ» Антон Пинский. Таким образом, направления развития в этой сфере сейчас задает именно молодежь. По словам Пинского, многие молодые люди начинают путь с официантов, а в дальнейшем становятся бизнесменами и рестораторами. В этой сфере, как и в остальных, к победе приходят те, кто способен задать новые тренды, а это почти всегда молодое поколение. «К их мнению мы очень прислушиваемся», — подытожил Антон Пинский.