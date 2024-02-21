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АСИ и КМСП поделились идеей конкурса для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ»

АСИ и КМСП поделились идеей конкурса для молодых предпринимателей «Создай НАШЕ»

21 февраля 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП анонсировали запуск федерального конкурса молодежного предпринимательства «Создай НАШЕ». К участию в этом конкурсе приглашают молодых людей от 14 до 28 лет, желающих создать свое дело или ведущих бизнес не более двух лет.

Регистрацию можно пройти на цифровой платформе МСП.РФ, заявки принимают до 10 марта, пишет kp.ru.

Победителей конкурса ждет приглашение к участию в специальной акселерационной программе Корпорации МСП. Кроме того, лауреаты получат грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере миллиона рублей для исполнения бизнес-идеи или развития собственной компании.

«В нашей стране сейчас четыре миллиона ИП, в возрасте до 35 лет их более миллиона, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дела», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также указал: любой бизнес предполагает риски. Поэтому поддержка для тех, кто готов попытать счастья и открыть свое дело, всегда играет важную роль, подытожил глава КМСП.

«Федеральный конкурс „Создай НАШЕ“ — это продолжение комплексной работы агентства по поддержке молодых предпринимателей, которая сейчас активно ведется, в том числе на платформе „Конструкториум“», — подчеркнул директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно. Как и в ситуации с платформой, в ходе проведения «Создай НАШЕ» в центре ориентируются на принципы открытости и доступности, опираясь на онлайн-формат и обеспечивая возможность участия для молодежи со всей страны, заключил Вайно.

Конкурсная программа состоит из двух треков: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до 2 лет». Для участников предусмотрено прохождение образовательной программы по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе — создание бизнес-проекта по открытию или развитию своего дела. По результатам рассмотрения проектов конкурсная комиссия назовет 30 победителей.

Сегодня в общепите большую часть работников составляют молодые люди, подчеркнул бизнесмен, основатель ресторанного холдинга Pinskiy&Co, владелец сетей Stars Coffee и Domиno Pizza, член конкурсной комиссии «Создай НАШЕ» Антон Пинский. Таким образом, направления развития в этой сфере сейчас задает именно молодежь. По словам Пинского, многие молодые люди начинают путь с официантов, а в дальнейшем становятся бизнесменами и рестораторами. В этой сфере, как и в остальных, к победе приходят те, кто способен задать новые тренды, а это почти всегда молодое поколение. «К их мнению мы очень прислушиваемся», — подытожил Антон Пинский.

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