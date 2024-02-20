В РЭО обозначили лучшие экопросветительские акции регоператоров по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что экологическое просвещение играет важную роль в деятельности региональных операторов в условиях перехода России к циркулярной экономике, пишет 56orb.ru. Согласно опросу, проведенному РЭО, 96% региональных операторов занимаются экологическим просвещением, или 78 из 81. 91% из них — регоператоры, которые проводят экологические акции. Буцаев подчеркнул важность информирования граждан о реформе в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Он также отметил, что необходимо активно работать над формированием экологической культуры и экологически ответственного поведения россиян. В методичке можно найти информацию об организации экопросветительских мероприятий в сфере обращения с отходами. Помимо региональных операторов, эти рекомендации будут полезны общественным организациям.
Как пояснил Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО, в пособии региональные операторы могут найти информацию о создании собственных программ экопросвещения, а также устройстве общественных экопространств. В качестве примера были упомянуты мастерские по переработке. Составители сборника рекомендуют регоператорам открывать должности специалистов по экопросвещению и устраивать экскурсии на объекты обращения с отходами. Методичка также включает в себя рекомендации по сотрудничеству со СМИ и экологическими активистами.
Российский экологический оператор является инициатором создания сувенирной продукции из вторсырья. Например, из переработанного материала можно производить значки, аксессуары, канцтовары и другие изделия. РЭО также рекомендует распространять видеоролики, плакаты и фотографии на тему обращения с отходами. Сборник доступен для скачивания в медиабанке и в разделе «Дневник эковолонтера».