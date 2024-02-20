В РЭО обозначили лучшие экопросветительские акции регоператоров по обращению с ТКО

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что экологическое просвещение играет важную роль в деятельности региональных операторов в условиях перехода России к циркулярной экономике, пишет 56orb.ru. Согласно опросу, проведенному РЭО, 96% региональных операторов занимаются экологическим просвещением, или 78 из 81. 91% из них — регоператоры, которые проводят экологические акции. Буцаев подчеркнул важность информирования граждан о реформе в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Он также отметил, что необходимо активно работать над формированием экологической культуры и экологически ответственного поведения россиян. В методичке можно найти информацию об организации экопросветительских мероприятий в сфере обращения с отходами. Помимо региональных операторов, эти рекомендации будут полезны общественным организациям.