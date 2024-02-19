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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Италии разоблачили банду пенсионеров

В Италии разоблачили банду пенсионеров

19 февраля 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney
Итальянское издание La Repubblica сообщает, что полицейские Рима ликвидировали преступную организацию, которая состояла из лиц пенсионного возраста.

Как пишет интернет-издание «Подскосковье сегодня», следствие полагает, что в банду входило не менее шести человек. У истоков банды стоял 70-летний Итало де Витт, который еще в 90-е года прославился как грабитель банков. Самому возрастному участнику банды исполнилось 75 лет. Его роль была проста — предупредить в случае опасности, появления полиции. Более того, у каждого соучастника была своя узкая, строго определенная роль.

Весной, за счет ограбления почтового отделения в Риме, банда смогла обогатиться на 195 тысяч евро.

Сообщается, что группа даже планировала очередное нападение, но его пришлось отложить из-за проблем со здоровьем у одного из преступников. Ему потребовалось срочно оперативное вмешательство на фоне обострения аденомы простаты.

В результате руководитель группировки и двое его самых активных подельников получили по четыре года лишения свободы. Остальные подсудимые получили меньшие сроки.

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