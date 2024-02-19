В Италии разоблачили банду пенсионеров

Как пишет интернет-издание «Подскосковье сегодня», следствие полагает, что в банду входило не менее шести человек. У истоков банды стоял 70-летний Итало де Витт, который еще в 90-е года прославился как грабитель банков. Самому возрастному участнику банды исполнилось 75 лет. Его роль была проста — предупредить в случае опасности, появления полиции. Более того, у каждого соучастника была своя узкая, строго определенная роль.