В Италии разоблачили банду пенсионеров

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Как пишет интернет-издание «Подскосковье сегодня», следствие полагает, что в банду входило не менее шести человек. У истоков банды стоял 70-летний Итало де Витт, который еще в 90-е года прославился как грабитель банков. Самому возрастному участнику банды исполнилось 75 лет. Его роль была проста — предупредить в случае опасности, появления полиции. Более того, у каждого соучастника была своя узкая, строго определенная роль.
Весной, за счет ограбления почтового отделения в Риме, банда смогла обогатиться на 195 тысяч евро.
Сообщается, что группа даже планировала очередное нападение, но его пришлось отложить из-за проблем со здоровьем у одного из преступников. Ему потребовалось срочно оперативное вмешательство на фоне обострения аденомы простаты.
В результате руководитель группировки и двое его самых активных подельников получили по четыре года лишения свободы. Остальные подсудимые получили меньшие сроки.