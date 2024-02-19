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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Эксперт рассказал, где молодому IT-специалисту лучше начать карьеру

Эксперт рассказал, где молодому IT-специалисту лучше начать карьеру

19 февраля 2024, 14:24
Фото: 1MI
На фоне оттока IT-кадров за границу многие столичные работодатели стали обращать внимание на перспективных специалистов из регионов.

По словам эксперта кафедры киберспорта университета «Синергия» Павла Андреева, основным преимуществом для молодого специалиста при трудоустройстве в Москве является высокая заработная плата. При этом он уточнил, что при таком заработке растут и расходы, пишет RuNews24.ru.

Другим аргументом для притока молодых кадров, по мнению эксперта, является нетворкинг, или, говоря проще, построение долгосрочных отношений, которые в дальнейшем будут приносить свою пользу.

По его словам, в эпоху глобализации процесс работы в сфере IT значительно стал проще, поскольку не нужно вставать рано и ехать в офис, чтобы писать код. Рабочий процесс можно настроить удаленно, все нужные программы можно запустить, не покидая дома. Общаться с коллегами теперь можно в мессенджерах. Более того, при хорошей скорости интернета, любой сотрудник может выполнять работу, находясь в любой точке мира.

#Общество
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