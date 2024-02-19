Эксперт рассказал, где молодому IT-специалисту лучше начать карьеру

По его словам, в эпоху глобализации процесс работы в сфере IT значительно стал проще, поскольку не нужно вставать рано и ехать в офис, чтобы писать код. Рабочий процесс можно настроить удаленно, все нужные программы можно запустить, не покидая дома. Общаться с коллегами теперь можно в мессенджерах. Более того, при хорошей скорости интернета, любой сотрудник может выполнять работу, находясь в любой точке мира.