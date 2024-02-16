Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал об интеграции новых членов БРИКС

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Published Сегодня, 09:45
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Кроме этого, участники встречи обсудили план работы по треку делового сотрудничества.
Решение о включении в БРИКС новых стран-участниц было принято в августе 2023 года на XV Саммите организации. Напомним, намерение присоединиться к союзу выразили Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет, Иран и ОАЭ. Одной из наиболее важных тем на повестке дня Делового совета БРИКС стала интеграция этих государств в состав организации.
Президент ТПП России, председатель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин отметил, что главы каждого из этих государств должны назначить пять членов делового совета. Тогда с помощью этих лиц можно будет наполнять девять рабочих групп, работающих практически в постоянном режиме.
«Они проводят дискуссию по тем или иным вопросам, обсуждают и нарабатывают материал для того, чтобы потом вынести его на заседание делового совета», — прокомментировал Сергей Катырин.
Отметим, что порядка 40 процентов внешнеторгового оборота РФ сегодня приходится на страны БРИКС. В соответствии с официальными статистическими данными, 85 процентов взаиморасчетов между участниками союза осуществляются в национальных валютах. В связи с этим на повестке дня один из актуальных вопросов связан с улучшением логистических потоков.
Катырин подчеркнул, что из-за действующих в отношении России санкций наша страна и партнеры из государств БРИКС испытывают сложности, связанные с логистикой. Поэтому тема транспортных коридоров будет активно подниматься.
В ходе заседания были затронуты темы, касающиеся безопасности использования искусственного интеллекта, а также возможности проведения расчетов в цифровых валютах. Отмечается, что заседание пресс-клуба ТПП России по тематике БРИКС будут проводить каждый месяц.
Напомним, в этом году Российская Федерация председательствует в Деловом совете БРИКС. Около 200 мероприятий в разных городах страны будут проводиться в течение этого периода.