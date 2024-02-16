Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал об интеграции новых членов БРИКС

Отметим, что порядка 40 процентов внешнеторгового оборота РФ сегодня приходится на страны БРИКС. В соответствии с официальными статистическими данными, 85 процентов взаиморасчетов между участниками союза осуществляются в национальных валютах. В связи с этим на повестке дня один из актуальных вопросов связан с улучшением логистических потоков.