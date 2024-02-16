mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Как новый закон РФ отразится на иноагентах от эстрады?

Как новый закон РФ отразится на иноагентах от эстрады?

16 февраля 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney
395 депутатов Госдумы РФ отдали голоса за проект закона, предусматривающий лишение званий и конфискацию имущества за преступления против безопасности России. Законопроект принят в первом чтении.

Следует отметить, что ответственность за эти правонарушения была и раньше, вот только реальных механизмов воздействия на тех, кто прячется за границей, не было. То есть заочно можно было даже осудить, но о реальных наказаниях речи не шло. В Госдуме предложили бить предателей по самому для них больному — по оставшемуся в стране имуществу и госвыплатам за различные звания.

Как сообщает newia.ru, законопроект вносит ряд важных поправок в статьи УК РФ. Они позволят изымать активы у тех, кто заочно осуждён в нашей стране по ряду статей Уголовного кодекса. Аналитики считают высокой вероятность того, что новый закон вступит в силу уже в 2024 году.

Есть мнение, что закон негативно отразится на юмористе Галкине*, неоднократно негативно высказывавшемся о России в Израиле, а также на его жене. У пары есть многомиллионные активы в РФ, которые Пугачёва уже пыталась продать.

Напомним, в прошлом году в отношении супругов-релокантов уже проводилась доследственная проверка, но нарушения не были выявлены. Однако после возмущений общественности Следком РФ вновь занялся этим делом. В него внесли материалы о помощи Галкиным вооружённым формированиям Украины, а также о других преступлениях.

Есть информация, что Галкина и Пугачёву могут осудить по законам, предусматривающим лишение свободы на срок до 15 лет. Также они могут потерять элитную недвижимость в подмосковной деревне Грязь, оцениваемую примерно в миллиард рублей. Сам участок до сих пор находится в собственности Галкина, хотя давно ходят слухи, что релоканты переписали имущество на других людей.

 

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

#Общество
Подпишитесь
Политик и оппозиционер Алексей Навальный* скончался в колонии
Сегодня, 11:39
К Уфе хотят протянуть канатную дорогу длиной более 10 километров
Сегодня, 12:54
Реновация за аграрным университетом в Уфе будет стоить не менее 4 млрд рублей
Сегодня, 09:47
В Уфе судью, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочий
Вчера, 11:05
Уфимцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:23
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
Вчера, 10:47