Как новый закон РФ отразится на иноагентах от эстрады?

Следует отметить, что ответственность за эти правонарушения была и раньше, вот только реальных механизмов воздействия на тех, кто прячется за границей, не было. То есть заочно можно было даже осудить, но о реальных наказаниях речи не шло. В Госдуме предложили бить предателей по самому для них больному — по оставшемуся в стране имуществу и госвыплатам за различные звания.