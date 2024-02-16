Как новый закон РФ отразится на иноагентах от эстрады?

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Следует отметить, что ответственность за эти правонарушения была и раньше, вот только реальных механизмов воздействия на тех, кто прячется за границей, не было. То есть заочно можно было даже осудить, но о реальных наказаниях речи не шло. В Госдуме предложили бить предателей по самому для них больному — по оставшемуся в стране имуществу и госвыплатам за различные звания.
Как сообщает newia.ru, законопроект вносит ряд важных поправок в статьи УК РФ. Они позволят изымать активы у тех, кто заочно осуждён в нашей стране по ряду статей Уголовного кодекса. Аналитики считают высокой вероятность того, что новый закон вступит в силу уже в 2024 году.
Есть мнение, что закон негативно отразится на юмористе Галкине*, неоднократно негативно высказывавшемся о России в Израиле, а также на его жене. У пары есть многомиллионные активы в РФ, которые Пугачёва уже пыталась продать.
Напомним, в прошлом году в отношении супругов-релокантов уже проводилась доследственная проверка, но нарушения не были выявлены. Однако после возмущений общественности Следком РФ вновь занялся этим делом. В него внесли материалы о помощи Галкиным вооружённым формированиям Украины, а также о других преступлениях.
Есть информация, что Галкина и Пугачёву могут осудить по законам, предусматривающим лишение свободы на срок до 15 лет. Также они могут потерять элитную недвижимость в подмосковной деревне Грязь, оцениваемую примерно в миллиард рублей. Сам участок до сих пор находится в собственности Галкина, хотя давно ходят слухи, что релоканты переписали имущество на других людей.
* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.