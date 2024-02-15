Профессор Ионов рассказал, какие меры можно предпринять для снижения давления

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Желательно лечь так, чтобы голова находилась выше тела, подложив под спину подушки так, чтобы область сердца была чуть выше нижних конечностей, пишут «Известия».
Для снижения давления можно заварить мятный чай или добавить в воду несколько капель трав, таких как пустырник, тысячелистник или боярышник. Эти травы имеют успокаивающий эффект, который поможет нормализовать сердцебиение и снизить давление.
Также можно принять теплую ванну на основе хвои, но не горячее, чем +37… +38 градусов. Это поможет также успокоиться. Однако профессор не рекомендует посещать парилки в банях для больных с гипертонией, чтобы не ухудшить свое состояние. Вместо этого можно положить прохладное полотенце на воротниковую зону и сделать горячую ванночку для ног. Расширение сосудов в ногах поможет крови отойти от сердца и снизит артериальное давление.
Однако, если все эти методы не помогли, следует немедленно обратиться к врачу. Самолечение может быть опасным, поэтому лучше получить консультацию специалиста.