Профессор Ионов рассказал, какие меры можно предпринять для снижения давления

Также можно принять теплую ванну на основе хвои, но не горячее, чем +37… +38 градусов. Это поможет также успокоиться. Однако профессор не рекомендует посещать парилки в банях для больных с гипертонией, чтобы не ухудшить свое состояние. Вместо этого можно положить прохладное полотенце на воротниковую зону и сделать горячую ванночку для ног. Расширение сосудов в ногах поможет крови отойти от сердца и снизит артериальное давление.