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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Компания Илона Маска Neuralink провела первое чипирование головного мозга

Компания Илона Маска Neuralink провела первое чипирование головного мозга

15 февраля 2024, 11:31
Фото: 1MI
30 января в социальной сети Х Илон Маск сообщил, что впервые в головной мозг внедрили микрочип. Ранее компания Neuralink, принадлежащая Маску, экспериментировала только со свиньями и макаками.

Результаты работы с обезьянами были представлены широкой публике в выложенном в Сеть видео. В нём чипированная обезьяна двигает по экрану курсор силой мысли, пишет newia.ru.

Результаты эксперимента с человеческим мозгом пока неизвестны. Маск сообщил только, что пациент восстанавливается после успешной операции.

Мозговой чип Маска разработан для мысленного управления различными гаджетами. При этом, по мнению ученых, в перспективе такие чипы помогут бороться с последствиями рассеянного склероза, потери слуха и не только. Таким образом, эта разработка не просто игрушка, а возможность улучшить жизнь людей с ограниченными физическими возможностями.

При этом учёные пока не готовы ответить, опасно ли нейрочипирование или нет. Также остаётся вопрос о надёжности и долговечности чипов. Наука пока не готова говорить о массовом чипировании мозгов в ближайшей перспективе.

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