Компания Илона Маска Neuralink провела первое чипирование головного мозга

Мозговой чип Маска разработан для мысленного управления различными гаджетами. При этом, по мнению ученых, в перспективе такие чипы помогут бороться с последствиями рассеянного склероза, потери слуха и не только. Таким образом, эта разработка не просто игрушка, а возможность улучшить жизнь людей с ограниченными физическими возможностями.