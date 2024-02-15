Компания Илона Маска Neuralink провела первое чипирование головного мозга

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Результаты работы с обезьянами были представлены широкой публике в выложенном в Сеть видео. В нём чипированная обезьяна двигает по экрану курсор силой мысли, пишет newia.ru.
Результаты эксперимента с человеческим мозгом пока неизвестны. Маск сообщил только, что пациент восстанавливается после успешной операции.
Мозговой чип Маска разработан для мысленного управления различными гаджетами. При этом, по мнению ученых, в перспективе такие чипы помогут бороться с последствиями рассеянного склероза, потери слуха и не только. Таким образом, эта разработка не просто игрушка, а возможность улучшить жизнь людей с ограниченными физическими возможностями.
При этом учёные пока не готовы ответить, опасно ли нейрочипирование или нет. Также остаётся вопрос о надёжности и долговечности чипов. Наука пока не готова говорить о массовом чипировании мозгов в ближайшей перспективе.