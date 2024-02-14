Эксперты высказались против антитабачной концепции ВОЗ

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
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К ней уже присоединилось 183 страны, в которых проживает более 90% населения Земли, пишет РБК.
По последним данным, озвученным в рамках 10-й Конференции сторон РКБТ, за первые два десятилетия XXI века доля взрослого населения Земли, употребляющего табачные изделия, снизилась с 33 до 22%, несмотря на то, что население планеты продолжало расти. Однако при этом в организации признают, что эффективность антитабачных мер конвенции снижается.
Россия присоединилась к РКБТ в 2008 году. В течение последующих нескольких лет был принят ряд антитабачных законов — в области как ужесточения налоговой политики, так и общественного порядка.
Эффект, безусловно, был, однако последние несколько лет статистика свидетельствует, что запретительные меры борьбы с потреблением табака практически исчерпали себя. Так, по данным опросов ВЦИОМ от июля 2022 года, доля курильщиков в России остается неизменной уже пять лет и составляет 33% населения страны.
Эксперты считают, что введение новых и более жестких ограничений и запретов может иметь негативный эффект и резко увеличить рынок нелегальной продукции.
«Количество курильщиков за последние несколько лет в стране остается неизменным — это почти 30 млн человек. Это значит, что действующие сейчас ограничительные подходы больше не работают. И в случае продолжения внедрения ограничений эти заядлые курильщики перейдут к потреблению нелегальных продуктов», — рассказал доктор экономических наук, директор Института экономики, управления и права МГПУ Руслан Абрамов.
Эксперт предупреждает и о потенциальном негативном социально-экономическом эффекте запретов.
«Сейчас табачная отрасль пополняет бюджет с учетом всех налогов и сборов почти на 1 трлн руб. Очевидно, что при реализации антитабачного регулирования необходимо учитывать интересы государства и совершеннолетних курильщиков», — говорит он.