В Подмосковье алабая спасли из ледяного котлована

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», инцидент произошел в деревне Семенково Одинцовского округа. Собака свалилась в глубокую яму, подготовленную под фундамент возводимого дома.
Помощь алабаю попытался оказать начальник охраны частного домовладения, однако пес оказался настолько крупным, что достать он его не смог.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения и муниципального аварийно-спасательного отряда. Весь этот промежуток времени алабай держался на плаву, зацепившись лапами за край железобетонной плиты.
Спасатели с помощью насоса откачали из ямы воду, и один из них спустился к ослабшему животному и обвязал его веревкой. Затем спасатели приступили к необычной спасательной операции. Чтобы достать алабая понадобились серьезные усилия пятерых спасателей. Собаку оставили в доме охранника частного домовладения.