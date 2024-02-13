В Подмосковье алабая спасли из ледяного котлована

Спасатели с помощью насоса откачали из ямы воду, и один из них спустился к ослабшему животному и обвязал его веревкой. Затем спасатели приступили к необычной спасательной операции. Чтобы достать алабая понадобились серьезные усилия пятерых спасателей. Собаку оставили в доме охранника частного домовладения.