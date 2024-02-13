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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Риелтор Любимова: При аренде квартиры важно учесть множество нюансов

Риелтор Любимова: При аренде квартиры важно учесть множество нюансов

13 февраля 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Риелтор София Любимова советует рассказать собственнику о предыдущем месте проживания и долгосрочных перспективах аренды, чтобы привлечь его внимание. Также хорошим аргументом для торга является оплата нескольких месяцев вперед.

Риелтор предупреждает: не стоит выражать свое восхищение квартирой вслух, так как это может привести к отсутствию скидок. Лучше находить недостатки и указывать на них, чтобы добиться более выгодной цены на аренду, пишут «Известия».

Совет эксперта — подготовить список вопросов, которые вам важны, осмотреть квартиру спокойно и уйти, сказав, что есть другие варианты.

Также рекомендуется рассмотреть все доступные варианты в районе, который вам подходит, и составить сравнительную таблицу с ценами и другими важными параметрами.

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