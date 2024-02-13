Риелтор Любимова: При аренде квартиры важно учесть множество нюансов

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Риелтор предупреждает: не стоит выражать свое восхищение квартирой вслух, так как это может привести к отсутствию скидок. Лучше находить недостатки и указывать на них, чтобы добиться более выгодной цены на аренду, пишут «Известия».
Совет эксперта — подготовить список вопросов, которые вам важны, осмотреть квартиру спокойно и уйти, сказав, что есть другие варианты.
Также рекомендуется рассмотреть все доступные варианты в районе, который вам подходит, и составить сравнительную таблицу с ценами и другими важными параметрами.