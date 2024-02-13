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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Идеи для романтических поездок на День всех влюбленных

Идеи для романтических поездок на День всех влюбленных

13 февраля 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
Чтобы День всех влюбленных остался в памяти надолго, провести его нужно необычно. Например, совершить романтическое путешествие. В России самыми доступными для таких поездок направлениями являются Кубань и Кавказ.

Также влюбленные пары смогут провести незабываемый праздник в Санкт-Петербурге, Тюмени и Нижнем Новгороде.

Как пишет newia.ru, в феврале на Кубани теплая погода, поэтому можно провести праздник на природе — в глэмпинге. Например, в Сочинском национальном парке, где влюбленные смогут насладиться атмосферой уединения и ощутить приближение весны. Разместиться можно и в отелях Анапы на побережье Черного моря, где для пар действуют специальные предложения.

Санкт-Петербург — город, который всегда воспринимается по-новому, даже для тех, кто уже был здесь неоднократно. Романтические пейзажи, долгие прогулки по городским улицам и крышам домов — все это будет в распоряжении туристов. Кроме этого, влюбленных ждут музеи и театральные представления. Отметим, что на период праздника в петербургских отелях действуют специальные условия для размещения посетителей.

На Кавказе одним из самых привлекательных для романтических поездок является Дагестан. Уникальная атмосфера, богатая природа и необычная национальная кухня — все это не оставит равнодушными гостей региона.

В середине февраля можно совершить короткую поездку в Нижний Новгород — город с благоустроенными парками и набережными. Влюбленные смогут насладиться видами Волги и панорамой города со смотровой площадки, которая находится на набережной Федоровского. Кроме того, гости города смогут провести время в модном арт-парке, посетить концерт или сходить в театр.

Необычным вариантом отдыха является посещение термальных вод, столицей которых считается Тюмень. В городе есть много достойных внимания достопримечательностей. К 14 февраля на мосту влюбленных устанавливают тематическую инсталляцию, где пары могут сделать памятные фотографии.

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