Идеи для романтических поездок на День всех влюбленных

Санкт-Петербург — город, который всегда воспринимается по-новому, даже для тех, кто уже был здесь неоднократно. Романтические пейзажи, долгие прогулки по городским улицам и крышам домов — все это будет в распоряжении туристов. Кроме этого, влюбленных ждут музеи и театральные представления. Отметим, что на период праздника в петербургских отелях действуют специальные условия для размещения посетителей.