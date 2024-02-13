Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
Событие активно обсуждают в Сети пользователи, а эксперты высказывают свои предположения о том, какие последствия может повлечь этот разговор для политической обстановки в мире, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Нашему корреспонденту удалось узнать настроение журналиста из США и его впечатление от встречи с российским лидером.
«Такер Карлсон приехал в Россию с добрыми чувствами. Однако он не ожидал увидеть то, что увидел. Он поездил на московском метро, чтобы оценить, насколько удобно перемещаться по столице, и заказывал еду через различные сервисы доставки. Он был очень доволен качеством всего», — рассказал источник, близкий к недавнему интервью.
По словам этого источника, американский журналист был вежливым, но иногда слишком настойчивым. «Он был поражен энергией и решительностью нашего президента. Ведь Карлсон сначала думал, что будет устанавливать тон диалога. Но получилось наоборот. У журналиста было несколько листов с вопросами, он планировал следовать по ним, но президент сам уже отвечал на эти вопросы по мере разговора», — поделился информатор.