Эксперты обсуждают влияние интервью Путина и Карлсона на политическую обстановку

По словам этого источника, американский журналист был вежливым, но иногда слишком настойчивым. «Он был поражен энергией и решительностью нашего президента. Ведь Карлсон сначала думал, что будет устанавливать тон диалога. Но получилось наоборот. У журналиста было несколько листов с вопросами, он планировал следовать по ним, но президент сам уже отвечал на эти вопросы по мере разговора», — поделился информатор.