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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Средиземноморская диета способствует укреплению сосудов у пожилых людей

Средиземноморская диета способствует укреплению сосудов у пожилых людей

12 февраля 2024, 11:28
Фото: Изображение Midjourney
Чрезмерное употребление сахара и соли, а также продуктов питания животного происхождения, негативно сказывается на состоянии сосудов. Такого мнения придерживается главный внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Эксперт уточнила, что в таком случае стенки сосудов становятся ломкими, склонными к травмам, при этом растет уровень сахара. Указанные факторы в конечном итоге могут привести к развитию атеросклероза. Особенно это касается людей пожилого возраста, у которых уже имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, пишет RuNews24.ru.

По словам доктора, самым приемлемым рационом питания для старшей возрастной группы является средиземноморская диета. В ее состав входит большое количество овощей и фруктов, а также рыба, источник полезных жирных кислот Омега-3.

Гериатр также добавила, что умеренные тренировки также положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.

#Общество
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