Средиземноморская диета способствует укреплению сосудов у пожилых людей

Эксперт уточнила, что в таком случае стенки сосудов становятся ломкими, склонными к травмам, при этом растет уровень сахара. Указанные факторы в конечном итоге могут привести к развитию атеросклероза. Особенно это касается людей пожилого возраста, у которых уже имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, пишет RuNews24.ru.