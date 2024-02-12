Средиземноморская диета способствует укреплению сосудов у пожилых людей

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Эксперт уточнила, что в таком случае стенки сосудов становятся ломкими, склонными к травмам, при этом растет уровень сахара. Указанные факторы в конечном итоге могут привести к развитию атеросклероза. Особенно это касается людей пожилого возраста, у которых уже имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, пишет RuNews24.ru.
По словам доктора, самым приемлемым рационом питания для старшей возрастной группы является средиземноморская диета. В ее состав входит большое количество овощей и фруктов, а также рыба, источник полезных жирных кислот Омега-3.
Гериатр также добавила, что умеренные тренировки также положительно влияют на сердечно-сосудистую систему.