Ученые РАН обсудили прорывы в области медицины и фармакологии

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Генетические исследования — в приоритете
Научные достижения в медицинской сфере в последние годы складываются в настоящую тенденцию. Плотная работа учёных в этом направлении зачастую даёт ошеломительные результаты, но каждый год на подобных мероприятиях академики РАН не только подводят итоги таких достижений, но и очерчивают, куда научной медицине двигаться дальше.
Как отметил член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев, когда-то клиническая медицина носила описательный характер. Но когда стало ясно, что в основе большинства заболеваний лежат генные нарушения, начались поиски решения этой проблемы, и это стало главной задачей медицинской работы. Со временем это позволит не только заниматься лечением болезней, но и их профилактикой. В том числе грамотная диагностика сразу после рождения или даже ещё во время беременности может позволить организовать такую профилактическую работу, которая не даст заболеванию развиться в принципе.
— Сегодня мы переходим на доклинический подход к определению болезни и можем её фактически предотвращать, — поясняет Александр Румянцев. — Это революционные изменения в медицине, и они тесно связаны с наукой. Когда я заканчивал институт (а это было почти 60 лет), почти все пациенты с онкологией погибали, а сейчас порядка 90% таких больных в итоге выздоравливают.
Участники мероприятия отметили, что каждый год приносит абсолютно новые подходы к ведению пациентов. Это и генная трансплантация стволовых клеток, и использование клеточных технологий, и появление генных препаратов.
Пренатальная диагностика спасает всё больше пациентов
О тенденциях и прорывах в сфере лечения новорождённых детей подробно рассказал президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай Володин. Он напомнил, что раньше акцент делался на неонатальной медицине, то есть на лечении и профилактике заболеваний у новорождённых детей, а сейчас активно развивается перинатальная медицина, когда возможные отклонения выявляются ещё до рождения ребёнка. В том числе на новый уровень вышла фетальная медицина (лечение врождённых дефектов у плодов, которые ещё находятся в матке).
Кроме того, Николай Володин привёл пример отечественной разработки, которая существенно облегчила помощь только что родившимся детям с осложнениями по линии дыхательной системы.
— Сегодня одним из самых частых осложнений у новорождённых является острая лёгочная гипертензия, — рассказал Николай Володин. — Самый лучший способ лечения — с помощью оксида азота. По американской технологии баллоны с азотом после использования приходилось отправлять на «дозаправку», и если их потом надо было везти в отдалённые города, это было большой проблемой. Сегодня Росатом разработал технологию получения азота из окружающего воздуха, и это тоже стало большим прорывом.
Фармакология и генетика развиваются вместе
Ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Дмитрий Сычёв рассказал о том, как в сегодняшних реалиях меняются подходы в фармакологии. У истоков клинической фармакологии в СССР был академик Борис Вотчал. Фактически именно в недрах советской фармакологии зародилась методология доказательной медицины, когда применяются те препараты, эффективность и безопасность которых доказана в масштабных исследованиях.
Сейчас методология доказательной медицины дополняется методологией так называемой персонализированной медицины. Она позволяет подобрать для пациента то лекарство, которое будет эффективно, безопасно и в то же время экономически целесообразно.
Фармацевты и врачи сегодня регулярно проходят курсы повышения квалификации. И очень важно, чтобы полученные ими знания как можно быстрее применялись в клинической практике. Потому что это один из важнейших инструментов трансляции научных достижений, что в конечном счёте позволит обеспечить благополучие населения и здоровье нации.
Дмитрий Сычёв также рассказал, что сейчас в России реализуется проект по скринингу новорождённых, в результате которого накапливаются уникальные генетические данные. Когда эти дети вырастут, это будет ценнейшая информация для дальнейшего совершенствования персонализированного подхода к пациентам, в том числе на генном уровне. Как отмечал недавно на конгрессе молодых учёных президент Владимир Путин, генетика — это то направление, которое перевернёт и медицину, и другие отрасли народного хозяйства.
Генная терапия и устойчивость к антибиотикам
Российская наука прошла очень серьёзный путь за последние годы, но помимо существенных достижений, в этой сфере тоже есть свои проблемы. Их озвучил председатель ученого совета университета «Сириус», директор Научного центра трансляционной медицины Роман Иванов.
— Из имеющихся на сегодня проблем я бы выделил некую оторванность системы образования и науки от потребности наших индустриальных партнёров, недостатки системы бюджетного финансирования науки, что приводит к несогласованности инструментов поддержки научно-технологического развития. И пока низкую восприимчивость экономики к инновациям. Преодолеть всё это можно только за счёт взаимодействия научных институтов, образовательных организаций с реальным сектором экономики.
Говоря об основных направлениях нынешней деятельности университета «Сириус», Иванов отметил в первую очередь проблему резистентности к антибиотикам и поиск новых подходов к лечению инфекций, вызванных суперпатогенами, которые потеряли чувствительность к широко используемым антибиотикам. В «Сириусе» реализуется несколько проектов в этой области — например, в прошлом году в сотрудничестве с институтом им. Гамалеи были завершены исследования потенциаторов антибиотиков, которые возвращают восприимчивость опасных штаммов к антибиотикотерапии.
Второе направление, над которым сейчас идёт работа, — новые подходы к генной терапии наследственных и онкологических заболеваний, связанных с невирусной доставкой нуклеиновых кислот. По мнению Романа Иванова, именно в развитии тех технологий, где зарубежные коллеги только делают первые шаги, кроется залог успешной конкурентной борьбы в будущем.
Наука должна двигать медицину вперёд
Выступления других академиков собрал воедино и расставил акценты член-корреспондент РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «Генериум» Дмитрий Кудлай. Он подчеркнул важность выстраивания эффективной связки между образовательным сегментом и научными организациями, а также отметил заметное участие государства в развитии науки, медицинского образования и медицины:
— В стране запущены такие эффективные механизмы реального воздействия на научный потенциал высшей школы, как программы «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы». Успешно трансформирована деятельность Российского научного Фонда в части финансирования опытно-конструкторских работ. Стали по плечу такие неклассические проекты, как «Сириус», в классических вузах нас тоже ждут тектонические сдвиги, — уверен Дмитрий Кудлай. — Например, именно фундаментальные университеты могут формировать профиль специалиста-исследователя в области наук о жизни, усиливая национальную систему здравоохранения и внося в текущие учебные программы блоки новых технологических платформ.
По словам Д. Кудлая, сегодня важно в том числе развивать диспансеризацию взрослых людей на основании тех методов, которые были отработаны в период пандемии. В частности, на основании изучения некоторых генов можно диагностировать передачу тех или иных заболеваний следующим поколениям.
Также вице-президент АО «ГЕНЕРИУМ» рассказал о достижениях и проектах компании, назвав в их числе регистрацию мультиплексной диагностической системы оценки иммунного статуса и спинально-мышечной атрофии, индустриального клеточного продукта для терапии травм хряща коленного сустава, вывод на рынок моноклонального антитела для терапии возрастной макулярной дегенерации в офтальмологии и аналога тромбопоэтина для терапии тромбоцитопенической пурпуры. Также компания взяла на себя задачу выпуска таких препаратов из стратегического перечня, как биосимиляры-ингибиторы интерлейкина для применения в ревматологии.
Отвечая на вопросы журналистов в конце конференции, академики высказали своё мнение о таинственной болезни Х, которая так волнует сегодня многих. Александр Румянцев подчеркнул, что в данном случае речь идёт об искусственно созданном агенте по аналогии с уханьским вариантом COVID-19.
В своё время была построена атомная защита, а теперь перед медицинским и научным сообществом стоит задача создать защиту биологическую. Она заключается в подготовке системы и страны к возможным биологическим угрозам. На это нацелены и государственные программы, и учёные.
В завершение участники сформулировали принцип, отражающий сегодняшнюю задачу научного сектора в области медицины. Чтобы сегодня врач эффективно работал с пациентами, медицина должна тесно взаимодействовать с наукой. Врачу нужно в первую очередь лечить, а инновационные разработки в области медицины — это вотчина научно-исследовательских институтов.