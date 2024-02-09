Оборот наличных объединенной банкоматной сети ВТБ, «Открытия» и РНКБ увеличился втрое

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Что касается первых итогов, то за 12 месяцев владельцы карт банков «Открытие» и РНКБ смогли нарастить среднемесячный оборот наличных средств в сети ВТБ в 2,5 раза, при этом обороты по картам ВТБ и «Открытия» в банкоматах РНКБ выросли более чем в три раза. Как сообщает inkazan.ru, а оборот наличных операций клиентов ВТБ и РНКБ в сети «Открытия» возрос примерно в пять раз.
Замруководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин считает, что создание единой сети банкоматов стало первым и значимым шагом в ходе объединения ВТБ, «Открытия» и РНКБ, повысило доступность финансовых услуг по всей России, в том числе в Крыму, где клиенты ВТБ и «Открытия» теперь также имеют возможность снимать и вносить наличные по своим картам без комиссии. Увеличение числа банкоматов и возможность эксплуатации их на «домашних» условиях повлекли закономерный рост спроса у клиентов. За 12 месяцев оборот наличных средств в единой сети вырос втрое, и это доказывает популярность сервиса у пользователей.
Директор департамента эквайринга банка «Открытие» Виталий Брикунов обратил внимание на динамичный рост оборотов наличных в объединенной сети, что свидетельствует о том, что клиенты оценили позитивный эффект от интеграции банка в группу ВТБ.
«Создание одной из самых масштабных сетей банкоматов в России гарантировало десяткам миллионов человек по всей стране комфортное проведение наличных операций в любом городе страны, — сказал вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. — Финансовый мост между Крымом и материковой частью России работает стабильно и выполняет все необходимые функции для удобства клиентов».
Активный этап миграции клиентов «Открытия» в ВТБ начнется со II квартала этого года. Фактическое объединение бизнесов ВТБ и банка «Открытие» должно состояться в конце 2024 года — когда клиенты уже перейдут на обслуживание в ВТБ и будет проведен ребрендинг отделений «Открытия». Процессы отлаживаются так, чтобы они были комфортными для клиентов.