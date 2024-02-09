Оборот наличных объединенной банкоматной сети ВТБ, «Открытия» и РНКБ увеличился втрое

Замруководителя департамента развития инструментов обслуживания — начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин считает, что создание единой сети банкоматов стало первым и значимым шагом в ходе объединения ВТБ, «Открытия» и РНКБ, повысило доступность финансовых услуг по всей России, в том числе в Крыму, где клиенты ВТБ и «Открытия» теперь также имеют возможность снимать и вносить наличные по своим картам без комиссии. Увеличение числа банкоматов и возможность эксплуатации их на «домашних» условиях повлекли закономерный рост спроса у клиентов. За 12 месяцев оборот наличных средств в единой сети вырос втрое, и это доказывает популярность сервиса у пользователей.