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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Тимофей Кузнецов: развиваемся в России и верим в ее будущее

8 февраля 2024, 13:39
Потенциал Дальнего Востока и Крайнего Севера способен обеспечить развитие России вне зависимости от ситуации на международных рынках. Такой мыслью поделился эксперт в сфере производства и строительства быстровозводимых зданий различного назначения на удаленных территориях Тимофей Игоревич Кузнецов.
Фото: из личного архива Тимофея Кузнецова

«У нас, по сути, вся огромная территория от Уральских гор до Владивостока крайне слабо развита. Ее развитием нужно заниматься, тем более — наше Правительство, надо отдать должное, многое делает для того, чтобы на этих территориях было выгодно работать производителям, открывать новые предприятия. При наличии такого потенциала внутри страны, я лично, смысла идти на международные рынки не вижу. Возможно, все зависит от конкретного сегмента рынка, но в нашем сегменте уходить на международный рынок (Казахстан и Узбекистан я, все-таки, международными рынками не считаю) при таком активном строительстве месторождений и инфраструктуры по всей стране было бы крайне глупо. Мы развиваемся здесь, верим в Россию и ее будущее. Мы сами это будущее, в том числе, создаем и творим!» — высказался Тимофей Кузнецов в интервью «Независимая газета».

Предприниматель привел в пример направления собственной деятельности, упомянув, что возглавляемый им производственный и строительный бизнес обеспечивает интересы ведущих российских корпораций — ГК «РОСАТОМ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «ПОЛЮС», ГК «РОСТЕХ», ПАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» и других, а их новые проекты почти также всегда связаны с обустройством объектов именно в этих регионах. Поэтому за последнее время компании Кузнецова создали сильные кластеры в Южной Якутии, п-ве Таймыр, п-ве Ямал, планируется также активная работа на Чукотке и в Сахалинской области.

При этом Тимофей Кузнецов отмечает, что его структуры работают также и в южных регионах страны: «например в портовым кластере „ТАМАНЬ“, где мы работаем со всеми основными игроками в части создания для них портовой инфраструктуры».

#Общество
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