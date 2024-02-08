Тимофей Кузнецов: развиваемся в России и верим в ее будущее

«У нас, по сути, вся огромная территория от Уральских гор до Владивостока крайне слабо развита. Ее развитием нужно заниматься, тем более — наше Правительство, надо отдать должное, многое делает для того, чтобы на этих территориях было выгодно работать производителям, открывать новые предприятия. При наличии такого потенциала внутри страны, я лично, смысла идти на международные рынки не вижу. Возможно, все зависит от конкретного сегмента рынка, но в нашем сегменте уходить на международный рынок (Казахстан и Узбекистан я, все-таки, международными рынками не считаю) при таком активном строительстве месторождений и инфраструктуры по всей стране было бы крайне глупо. Мы развиваемся здесь, верим в Россию и ее будущее. Мы сами это будущее, в том числе, создаем и творим!» — высказался Тимофей Кузнецов в интервью «Независимая газета».