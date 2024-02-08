Тимофей Кузнецов: развиваемся в России и верим в ее будущее

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
«У нас, по сути, вся огромная территория от Уральских гор до Владивостока крайне слабо развита. Ее развитием нужно заниматься, тем более — наше Правительство, надо отдать должное, многое делает для того, чтобы на этих территориях было выгодно работать производителям, открывать новые предприятия. При наличии такого потенциала внутри страны, я лично, смысла идти на международные рынки не вижу. Возможно, все зависит от конкретного сегмента рынка, но в нашем сегменте уходить на международный рынок (Казахстан и Узбекистан я, все-таки, международными рынками не считаю) при таком активном строительстве месторождений и инфраструктуры по всей стране было бы крайне глупо. Мы развиваемся здесь, верим в Россию и ее будущее. Мы сами это будущее, в том числе, создаем и творим!» — высказался Тимофей Кузнецов в интервью «Независимая газета».
Предприниматель привел в пример направления собственной деятельности, упомянув, что возглавляемый им производственный и строительный бизнес обеспечивает интересы ведущих российских корпораций — ГК «РОСАТОМ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «ПОЛЮС», ГК «РОСТЕХ», ПАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» и других, а их новые проекты почти также всегда связаны с обустройством объектов именно в этих регионах. Поэтому за последнее время компании Кузнецова создали сильные кластеры в Южной Якутии, п-ве Таймыр, п-ве Ямал, планируется также активная работа на Чукотке и в Сахалинской области.
При этом Тимофей Кузнецов отмечает, что его структуры работают также и в южных регионах страны: «например в портовым кластере „ТАМАНЬ“, где мы работаем со всеми основными игроками в части создания для них портовой инфраструктуры».