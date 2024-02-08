Названы самые привлекательные регионы России для трудовых мигрантов

Как передает newia.ru, по данным миграционной статистики Министерства внутренних дел, 40% трудовых мигрантов работают в Московском регионе, а еще 12 — 14% предпочитают Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В этих городах они могут рассчитывать на высокую зарплату, широкий спектр вакансий и приемлемые условия труда.