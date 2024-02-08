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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Названы самые привлекательные регионы России для трудовых мигрантов

Названы самые привлекательные регионы России для трудовых мигрантов

8 февраля 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney
В Российской Федерации трудоустроены несколько миллионов мигрантов. Большинство из них приезжают из стран Средней Азии, таких как Таджикистан и Узбекистан. Журналисты выяснили, в каких регионах они чаще всего выбирают работу.

Как передает newia.ru, по данным миграционной статистики Министерства внутренних дел, 40% трудовых мигрантов работают в Московском регионе, а еще 12 — 14% предпочитают Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В этих городах они могут рассчитывать на высокую зарплату, широкий спектр вакансий и приемлемые условия труда.

В последнее время все больше мигрантов приезжает в Россию с семьями, они оформляют российское гражданство и обеспечивают образование для своих детей в детских садах, школах и университетах.

Помимо Центральной России, трудовые мигранты также предпочитают переезжать в Краснодарский край, на Урал, в Прикамье, Казань и Югру.

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