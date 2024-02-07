В Новикомбанке поделились показателями бухгалтерской отчетности за 2023 год

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Published Сегодня, 07:46
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Кредитный портфель компании также увеличился — на 8%, до 816 миллиардов рублей. Прибыль опорного банка «Ростеха» за 2023 год составила 16,8 миллиарда рублей.
За год чистый процентный доход компании увеличился на 16,5% и составил 35,5 миллиарда рублей, сообщают newsnn.ru. Также вырос объем собственных средств банка, составив 93,1 миллиарда рублей, то есть на 12,7%. Основную часть ресурсной базы составляют средства клиентов. За 2023 год объем остатков на счетах увеличился на 12,8% и составил 826,5 миллиарда рублей.
Такие результаты были достигнуты благодаря устойчивому к внешним вызовам бизнес-профилю, стабильности и диверсификации ресурсной базы, а также правильному управлению ликвидностью и высокому уровню достаточности капитала. В 2023 году Новикомбанк оказал финансово-кредитную поддержку высокотехнологичным компаниям и реализовал первую сделку с цифровыми финансовыми активами для предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций государственной корпорации «Ростех».
Компания также выплатила дивиденды акционерам в размере 4,9 миллиарда рублей благодаря положительным результатам своей деятельности. В 2023 году НРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне AA|ru|, АКРА повысило рейтинг до АА-(RU).
Председатель правления Новикомбанка, куратор воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева рассказала, что компания стабильно демонстрирует положительные результаты, ориентируясь в своей работе на клиентов, которые являются основой российской экономики. Она отметила, что Новикомбанк стремится предоставлять выгодные условия финансирования для решения задач в приоритетных для государства отраслях. При участии банка с применением главных механизмов господдержки проводится стратегически важная работа по достижению технологического суверенитета Российской Федерации. Кроме этого, Новикомбанк активно работает над развитием портфеля выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, который служит приоритетной задаче поддержки кадрового потенциала промышленности в России.