В Новикомбанке поделились показателями бухгалтерской отчетности за 2023 год

Председатель правления Новикомбанка, куратор воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева рассказала, что компания стабильно демонстрирует положительные результаты, ориентируясь в своей работе на клиентов, которые являются основой российской экономики. Она отметила, что Новикомбанк стремится предоставлять выгодные условия финансирования для решения задач в приоритетных для государства отраслях. При участии банка с применением главных механизмов господдержки проводится стратегически важная работа по достижению технологического суверенитета Российской Федерации. Кроме этого, Новикомбанк активно работает над развитием портфеля выгодных розничных продуктов с социальной направленностью, который служит приоритетной задаче поддержки кадрового потенциала промышленности в России.