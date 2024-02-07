Искусствовед из Подмосковья собрала крупнейшую в стране коллекцию кукол

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», начало коллекции было положено в 1999 году, когда Политовой, на тот момент 13-летней девочке, преподнесли красивую редкую куклу размером 80 см, в бархатном платье и роскошной упаковке. Самым удивительным в подарке было то, что куклой нельзя было играть: ее создали для интерьеров.