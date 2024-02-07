Искусствовед из Подмосковья собрала крупнейшую в стране коллекцию кукол

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», начало коллекции было положено в 1999 году, когда Политовой, на тот момент 13-летней девочке, преподнесли красивую редкую куклу размером 80 см, в бархатном платье и роскошной упаковке. Самым удивительным в подарке было то, что куклой нельзя было играть: ее создали для интерьеров.
Получив в подарок предмет из лимитированного издания, Марина Политова решила начать коллекционировать необычных кукол. Так у нее дома стали появляться авторские куклы, которые владелица коллекции покупала на блошиных рынках России и Европы, у коллекционеров, на аукционах.
Сегодня ее собрание насчитывает 1300 экспонатов, и среди них есть редкие антикварные игрушки, стоимость которых равна стоимости машины Mercedes-Benz.
Особенно важной Политова назвала серию экспонатов, посвященных регионам России. В этой серии собраны куклы в национальных костюмах народов РФ, которые выпускались с 1930-х годов. С этой коллекцией Марина Политова объехала 100 городов России: чтобы поделиться с другими красотой своих кукол, она создала выставку и посетила с ней множество российских регионов.