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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:58

Искусствовед из Подмосковья собрала крупнейшую в стране коллекцию кукол

Искусствовед из Подмосковья собрала крупнейшую в стране коллекцию кукол

7 февраля 2024, 10:55
Фото: mosregtoday.ru
Марина Политова, искусствовед, замдекана факультета искусств МГУ им. Ломоносова, поделилась историей своей удивительной коллекции кукол.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», начало коллекции было положено в 1999 году, когда Политовой, на тот момент 13-летней девочке, преподнесли красивую редкую куклу размером 80 см, в бархатном платье и роскошной упаковке. Самым удивительным в подарке было то, что куклой нельзя было играть: ее создали для интерьеров.

Получив в подарок предмет из лимитированного издания, Марина Политова решила начать коллекционировать необычных кукол. Так у нее дома стали появляться авторские куклы, которые владелица коллекции покупала на блошиных рынках России и Европы, у коллекционеров, на аукционах.

Сегодня ее собрание насчитывает 1300 экспонатов, и среди них есть редкие антикварные игрушки, стоимость которых равна стоимости машины Mercedes-Benz.

Особенно важной Политова назвала серию экспонатов, посвященных регионам России. В этой серии собраны куклы в национальных костюмах народов РФ, которые выпускались с 1930-х годов. С этой коллекцией Марина Политова объехала 100 городов России: чтобы поделиться с другими красотой своих кукол, она создала выставку и посетила с ней множество российских регионов.

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