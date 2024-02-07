ФОМС и фонд «Круг добра» заключили договор о сотрудничестве

Следует отметить, что возможности программы госгарантий бесплатной медицинской помощи на текущий год были расширены. В ней были увеличены объемы финансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — это на 27,1% больше, чем в минувшем году.