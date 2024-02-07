ФОМС и фонд «Круг добра» заключили договор о сотрудничестве

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Целью соглашения является расширение сотрудничества для защиты прав детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями в сфере здравоохранения. Стороны будут поддерживать инициативы, разрабатываемые для улучшения медицинских аспектов жизни детей, страдающих тяжелыми недугами, пишут РИА Новости.
Документ предусматривает в том числе и взаимодействие в информировании россиян о возможностях фонда «Круг добра» как дополнительного механизма организации и финансирования нужд детей, регулирование правовых отношений в области обязательного медицинского страхования детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, организацию совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медучреждений.
По словам председателя ФОМС Ильи Баланина, скорейшее начало реализации подписанного соглашения имеет большое значение. Эффективность и координация общей работы ФОМС и фонда «Круг добра» упростят выявление пациентов, поможет их маршрутизации, повысит качество заявок и, следовательно, ускорит процесс получения пациентами жизненно важных препаратов и прочих видов поддержки.
Эксперт отметил, что с прошлого года в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи входит расширенный неонатальный скрининг — исследования на наличие 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных.
В рамках президентского указа о проведении в 2024 году Года семьи правительством был разработан и одобрен план основных мероприятий. В их число входит и охрана здоровья россиян репродуктивного возраста, семей с детьми.
Следует отметить, что возможности программы госгарантий бесплатной медицинской помощи на текущий год были расширены. В ней были увеличены объемы финансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, на 2024 год предусмотрен 10 751 случай экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — это на 27,1% больше, чем в минувшем году.