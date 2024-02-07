Белоусов: За два года было зафиксировано свыше 4 млн обращений к платформе МСП. РФ

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
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Updated Сегодня, 10:29
Кроме того, за прошедший год зафиксировано увеличение использования сервисов платформы одним пользователем на 30%. Информацию предоставил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Белоусов отметил, что цифровая платформа МСП.РФ за два года работы стала востребованным механизмом взаимодействия представителей малого и среднего предпринимательства с государством, а также получения мер поддержки и обратной связи, пишет РИА Новости. На сегодняшний день уже более 670 тысяч пользователей зарегистрировано на платформе, их число за последний год выросло в два раза.
Одним из важных итогов работы платформы МСП.РФ за эти два года является переход от заявительного порядка к проактивному адресному подбору поддержки и услуг. Такой подход позволяет определить приоритетные меры для каждого пользователя и предлагать их в индивидуальном порядке. Также теперь система предоставляет список стоп-факторов, которые препятствуют получению мер поддержки на момент обращения.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что в основе адресного подбора мер используется цифровой профиль, который был внедрен на платформе МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время пользователи обращались к данным профиля для получения мер поддержки через цифровую платформу более 150 тысяч раз. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства. Исаевич отметил, что инструменты и контент платформы постоянно улучшаются. Для этого используется обратная связь с бизнес-сообществом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями платформы МСП.РФ.
За 2023 год в два раза выросло количество пользователей платформы МСП.РФ, которые имеют статус самозанятых граждан. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось более чем на 70%. Наибольший интерес к платформе МСП.РФ продолжают проявлять предприниматели, которые работают в сфере торговли. На втором месте находится бизнес из сферы обрабатывающих производств, количество представителей которого на МСП.РФ выросло в 1,7 раза.
Также увеличилось в два раза число пользователей платформы из других сфер: это строительство, транспорт и хранение, гостиничный бизнес и общепит, сельское хозяйство, здравоохранение и социальные услуги.
Представителям бизнеса из всех 89 российских регионов доступно более тысячи региональных мер поддержки и более 30 сервисов на платформе МСП.РФ.