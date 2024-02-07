Белоусов: За два года было зафиксировано свыше 4 млн обращений к платформе МСП. РФ

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что в основе адресного подбора мер используется цифровой профиль, который был внедрен на платформе МСП.РФ в декабре 2022 года. За прошедшее время пользователи обращались к данным профиля для получения мер поддержки через цифровую платформу более 150 тысяч раз. Функционалом профиля воспользовались свыше 14 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства. Исаевич отметил, что инструменты и контент платформы постоянно улучшаются. Для этого используется обратная связь с бизнес-сообществом, в том числе результаты ежегодного тестирования сервисов совместно с пользователями платформы МСП.РФ.