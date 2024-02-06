В Уфе обсуждают вечеринку подростков и пытаются её сравнить с тусовкой Ивлеевой

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Башкирские телеграм-каналы сообщают о скандале, вызванной вечеринкой в Уфе. По мнению авторов постов, учащиеся одной из школ совершали «развратные действия», а кто-то снимал их действия на камеры.
Один из телеграм-каналов сообщил, что участники «тусовки» в Нагаево — учащиеся из гимназии (центр Уфы). Однако позже появились сообщения, что на мероприятии отмечался день рождения именинницы из другого учебного заведения (Сипайлово). Авторы постов прикрепляют видео, на которых видно парня с накрашенными губами, снявшего с себя футболку, исполняющего танцевальные движения. На других кадрах — сцены якобы в лимузине. «Развратными» телеграм-каналы считают сцены с поцелуями юной девушки со своим парнем, танцы на столе.
Резонанс привёл к тому, что парню, участвовавшему в праздновании, пришлось извиняться за свои действия. В своём телеграм-канале он сообщил, что не является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, так как у него есть девушка. А сцены, попавшие на видео — часть игры «правда или действие». Также парень отрицает наличие алкогольных напитков на вечеринке.
Распространение истории в соцсетях встретило неоднозначную реакцию. Нашлись те, которые оправдывали действия подростков:
— Молодость для этого вообще-то и нужна. А старые маразматики сидят и только обсуждают, учат, как надо жить и всё остальное. Реально надоели.
Встречались и те, кто оказался более критично настроен к поведению «зумеров», требовавшие лишить родительских прав их родителей.