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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Соцсети Уфы заполнились кадрами подростковой вечеринки

В Уфе обсуждают вечеринку подростков и пытаются её сравнить с тусовкой Ивлеевой

6 февраля 2024, 14:40

Соцсети Уфы заполнились кадрами подростковой вечеринки

Одному из участников вечеринки пришлось извиняться, а попытка создать резонанс и вызвать возмущение встретила неоднозначную реакцию в соцсетях.

Башкирские телеграм-каналы сообщают о скандале, вызванной вечеринкой в Уфе. По мнению авторов постов, учащиеся одной из школ совершали «развратные действия», а кто-то снимал их действия на камеры.

Один из телеграм-каналов сообщил, что участники «тусовки» в Нагаево — учащиеся из гимназии (центр Уфы). Однако позже появились сообщения, что на мероприятии отмечался день рождения именинницы из другого учебного заведения (Сипайлово). Авторы постов прикрепляют видео, на которых видно парня с накрашенными губами, снявшего с себя футболку, исполняющего танцевальные движения. На других кадрах — сцены якобы в лимузине. «Развратными» телеграм-каналы считают сцены с поцелуями юной девушки со своим парнем, танцы на столе.

Резонанс привёл к тому, что парню, участвовавшему в праздновании, пришлось извиняться за свои действия. В своём телеграм-канале он сообщил, что не является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, так как у него есть девушка. А сцены, попавшие на видео — часть игры «правда или действие». Также парень отрицает наличие алкогольных напитков на вечеринке.

Распространение истории в соцсетях встретило неоднозначную реакцию. Нашлись те, которые оправдывали действия подростков:

— Молодость для этого вообще-то и нужна. А старые маразматики сидят и только обсуждают, учат, как надо жить и всё остальное. Реально надоели.
Фото: Скриншот / Telegram

Встречались и те, кто оказался более критично настроен к поведению «зумеров», требовавшие лишить родительских прав их родителей.

#Общество#Происшествия#Уфа
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