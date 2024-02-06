В Уфе обсуждают вечеринку подростков и пытаются её сравнить с тусовкой Ивлеевой

Один из телеграм-каналов сообщил, что участники «тусовки» в Нагаево — учащиеся из гимназии (центр Уфы). Однако позже появились сообщения, что на мероприятии отмечался день рождения именинницы из другого учебного заведения (Сипайлово). Авторы постов прикрепляют видео, на которых видно парня с накрашенными губами, снявшего с себя футболку, исполняющего танцевальные движения. На других кадрах — сцены якобы в лимузине. «Развратными» телеграм-каналы считают сцены с поцелуями юной девушки со своим парнем, танцы на столе.