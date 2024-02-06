Призовой фонд Югорского лыжного марафона составляет более 2 млн рублей

По информации на начало февраля 2024 года, заявки на участие в лыжной гонке подали свыше 1000 человек, в том числе зарубежные спортсмены. Есть желающие приехать в Ханты-Мансийск из Казахстана и Эстонии. География зарегистрированных на участие в марафоне по РФ на данный момент охватывает почти 30 регионов. При этом возрастные рамки очень широкие — от совсем малышей и до 80-летних людей.