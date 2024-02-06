Каких фраз лучше избегать во время собеседования

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Сертифицированный тренер по публичным выступлениям Яна Тухватуллина в беседе с журналистами сетевого издания RuNews24.ru назвала несколько эффективных советов, которые помогут пройти собеседование даже у самого взыскательного работодателя.
Первый совет: не стоит рекруту задавать вопросы, ответы на которые находятся в общем доступе.
Второй совет: во время беседы не нужно ссылаться на свое резюме, поскольку со стороны это выглядит очень непрофессионально.
Желательно у рекрутера уточнить список решаемых на предприятии задач и ссылаясь на прошлый опыт сообщить как вы собираетесь в ними справляться.
Кроме этого, ни при каких обстоятельствах нельзя критиковать предыдущее место работы, а также бывших коллег. Более того, показателем дурного тона будет являться фраза: «Ну что, я подхожу вам? Вы меня берете?».