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Posted Сегодня, 18:49

Published Сегодня, 18:49

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Каких фраз лучше избегать во время собеседования

Каких фраз лучше избегать во время собеседования

6 февраля 2024, 18:49
Фото: Изображение Midjourney
По результатам проведенного исследования более 92% людей испытывают внутренний стресс перед собеседованием. При этом ряд экспертов утверждают, что для уменьшения степени волнения необходимо заранее готовиться к предстоящему интервью.

Сертифицированный тренер по публичным выступлениям Яна Тухватуллина в беседе с журналистами сетевого издания RuNews24.ru назвала несколько эффективных советов, которые помогут пройти собеседование даже у самого взыскательного работодателя.

Первый совет: не стоит рекруту задавать вопросы, ответы на которые находятся в общем доступе.

Второй совет: во время беседы не нужно ссылаться на свое резюме, поскольку со стороны это выглядит очень непрофессионально.

Желательно у рекрутера уточнить список решаемых на предприятии задач и ссылаясь на прошлый опыт сообщить как вы собираетесь в ними справляться.

Кроме этого, ни при каких обстоятельствах нельзя критиковать предыдущее место работы, а также бывших коллег. Более того, показателем дурного тона будет являться фраза: «Ну что, я подхожу вам? Вы меня берете?».

#Общество
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