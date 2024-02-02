Диетолог Джутова назвала самые опасные ошибки при похудении

Одна из главных ошибок — слишком быстрое снижение веса. При резком похудении человек теряет не только жировую массу, но и мышцы, которые являются основным потребителем калорий. Кроме того, такой способ похудения меняет строение тела, делая его менее упругим и увеличивая риск опущения внутренних органов, пишут «Известия».