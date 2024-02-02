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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Диетолог Джутова назвала самые опасные ошибки при похудении

Диетолог Джутова назвала самые опасные ошибки при похудении

2 февраля 2024, 13:59
Фото: 1MI
Снижение веса — это важный процесс, но необходимо делать это правильно, чтобы не навредить здоровью. Врач-диетолог Марьяна Джутова предупреждает об опасных ошибках при похудении.

Одна из главных ошибок — слишком быстрое снижение веса. При резком похудении человек теряет не только жировую массу, но и мышцы, которые являются основным потребителем калорий. Кроме того, такой способ похудения меняет строение тела, делая его менее упругим и увеличивая риск опущения внутренних органов, пишут «Известия».

Также важно избегать жестких ограничений в еде, например, слишком маленьких порций или голодания. Желудочно-кишечный тракт работает на определенное количество еды, и если количество сокращается, возникают проблемы с пищеварением. Систематические ограничения в еде приводят к дефициту витаминов и минералов.

Джутова предупреждает также об опасности монодиет, когда питание основано только на одном или нескольких продуктах. Такой подход может привести к дефициту питательных веществ, поскольку организму необходимо получать разные виды белков, жиров, углеводов и клетчатки.

Правильное похудение заключается в коррекции питания и заботе о себе. Важно избегать негативных пищевых привычек и не создавать стресс для организма новыми схемами питания.

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