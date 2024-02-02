Диетолог Джутова назвала самые опасные ошибки при похудении

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Одна из главных ошибок — слишком быстрое снижение веса. При резком похудении человек теряет не только жировую массу, но и мышцы, которые являются основным потребителем калорий. Кроме того, такой способ похудения меняет строение тела, делая его менее упругим и увеличивая риск опущения внутренних органов, пишут «Известия».
Также важно избегать жестких ограничений в еде, например, слишком маленьких порций или голодания. Желудочно-кишечный тракт работает на определенное количество еды, и если количество сокращается, возникают проблемы с пищеварением. Систематические ограничения в еде приводят к дефициту витаминов и минералов.
Джутова предупреждает также об опасности монодиет, когда питание основано только на одном или нескольких продуктах. Такой подход может привести к дефициту питательных веществ, поскольку организму необходимо получать разные виды белков, жиров, углеводов и клетчатки.
Правильное похудение заключается в коррекции питания и заботе о себе. Важно избегать негативных пищевых привычек и не создавать стресс для организма новыми схемами питания.