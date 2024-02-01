Банки ищут выход для сохранения низкого процента по ипотеке

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Экономист Андрей Бархота рассказал, что темпы роста кредитного портфеля на 1 июля 2023 года составляли 23%, а на 1 декабря 2023 года — 29%, пишет 56orb.ru.
Крупные банки России борются за низкие ставки для заемщиков. Проценты удерживаются на уровне, заданном в постановлении о льготной ипотеке. Стоит отметить, что ключевая ставка Центробанка держится на высоком уровне. При этом нет никаких предпосылок к тому, что разница между льготной и рыночной ставками может уменьшиться. Банки выставляют комиссии застройщикам, которые продают объекты по льготной ипотеке. Кредитные организации ссылаются на убыточность данной программы, объясняя это высокими рыночными ставками на ипотечные кредиты. Девелоперы же ведут борьбу против банков. Несколько кредитных организаций уже попали в поле зрения Федеральной антимонопольной службы из-за подобных условий. В результате этой борьбы рынок ипотеки в стране может просто не оправиться от таких ударов.
Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко подчеркнул, что по кредитам, которые выдал банк, правительство платит компенсацию на основании расчета, привязанного к ключевой ставке, ставке по программе, и дополнительного коэффициента.
Эксперт уточнил, что размер компенсации равен уровню ключевой ставки плюс 1,5% и минус ставка по программе. Сначала было 2,5%, потом — 2%, на данный момент — 1,5%. В Минфине подсчитали, что такой компенсации будет достаточно для сохранения рентабельности.
Однако в эти расчеты банк должен заложить и возможные риски, главными из которых являются дефолты и просрочка. Все это закладывается не на постоянных условиях, а в динамике. Сам регулятор никаких долгосрочных прогнозов по ставке не дает.
Требования к выдаче кредитов по первоначальному взносу и предельной долговой нагрузке (ПДН) Центробанк также ужесточил. Согласно позиции регулятора, ограничения на входе приведут к улучшению кредитного портфеля.
Сейчас Банк России настаивает на том, чтобы запретить выплаты по программам субсидирования всех выдач ипотечных кредитов, если ПДН заемщика составляет более 50%, а по займам с показателями долговой нагрузки от 50 до 80% и особенно более 80% регулятор ввел самые жесткие ограничения.
По мнению экспертов, таким образом Банк России практически лишает возможности покупки жилья в ипотеку россиян с низким уровнем доходов. То есть оформление жилищного кредита становится доступным только для тех, чей доход значительно выше среднего. При этом, по статистике, кредиты на жилье даже у самой закредитованной прослойки населения являются самыми стабильными в плане выполнения обязательств перед банком.