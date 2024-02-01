Банки ищут выход для сохранения низкого процента по ипотеке

Крупные банки России борются за низкие ставки для заемщиков. Проценты удерживаются на уровне, заданном в постановлении о льготной ипотеке. Стоит отметить, что ключевая ставка Центробанка держится на высоком уровне. При этом нет никаких предпосылок к тому, что разница между льготной и рыночной ставками может уменьшиться. Банки выставляют комиссии застройщикам, которые продают объекты по льготной ипотеке. Кредитные организации ссылаются на убыточность данной программы, объясняя это высокими рыночными ставками на ипотечные кредиты. Девелоперы же ведут борьбу против банков. Несколько кредитных организаций уже попали в поле зрения Федеральной антимонопольной службы из-за подобных условий. В результате этой борьбы рынок ипотеки в стране может просто не оправиться от таких ударов.