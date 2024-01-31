mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

В РЭО рассказали, сколько художников вышло в финал конкурса «Зеленый квадрат»

В РЭО рассказали, сколько художников вышло в финал конкурса «Зеленый квадрат»

31 января 2024, 17:34
Фото: reo.ru
В шорт-лист, составленный Российским экологическим оператором (РЭО), вошли 53 финалиста международного конкурса арт-объектов «Зеленый квадрат». Конкурс посвящен экологии и переработке отходов.

Художники, работы которых попали в шорт-лист, получили возможность участвовать в образовательной программе на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, всего была рассмотрена 561 конкурсная заявка от участников «Зеленого квадрата». В итоге эксперты отобрали 53 эскиза и фото готовых работ, большая часть из которых создана с применением вторичного сырья и разных видов отходов — вышедшей из строя электроники, осколков посуды, упаковки и пластика. В своих проектах конкурсанты постарались отразить такие важные темы, как экономика замкнутого цикла, защита живой природы и бережное отношение к окружающей среде. Об этом информирует newsnn.ru.

Авторы лучших работ станут участниками образовательной программы Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида», расположенного в Крыму. Они разработают новые объекты или модернизируют и завершат прежние концепты.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, основными темами, затронутыми в конкурсных проектах, стали отравление водоемов пластиком и атмосферы токсичными выбросами, а также сложность при переработке разных видов отходов и даже космический мусор. Специалист оценил то, как мастерски авторы смогли воплотить свои идеи в арт-объектах, отметив, что искусство является одним из мощнейших инструментов пропаганды осознанного потребления и экологии.

После «Тавриды» при участии экспертного жюри будет составлен итоговый перечень проектов для экспозиции. Художники получат возможность экспонировать свои работы на различных площадках при поддержке РЭО.

Шорт-лист опубликован на сайте конкурса.

Академия творческих индустрий «Меганом» (проект арт-кластера «Таврида») — образовательный центр, работающий круглый год и созданный для деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия расположена в бухте Капсель Крымского полуострова.

#Общество
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
29 января, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
29 января, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
29 января, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
29 января, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
29 января, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58