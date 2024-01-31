В РЭО рассказали, сколько художников вышло в финал конкурса «Зеленый квадрат»

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, всего была рассмотрена 561 конкурсная заявка от участников «Зеленого квадрата». В итоге эксперты отобрали 53 эскиза и фото готовых работ, большая часть из которых создана с применением вторичного сырья и разных видов отходов — вышедшей из строя электроники, осколков посуды, упаковки и пластика. В своих проектах конкурсанты постарались отразить такие важные темы, как экономика замкнутого цикла, защита живой природы и бережное отношение к окружающей среде. Об этом информирует newsnn.ru.