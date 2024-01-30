Госкомпании приобрели у самозанятых товаров и услуг на рекордные 7 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Как заявил Александр Исаевич, генеральный директор КМСП, которая контролирует соблюдение госкомпаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых, в прошлом году поставщиками стали почти 8 тыс. физлиц, выбравших режим налога на профессиональный доход. В то время как годом ранее этот показатель был на уровне 4,5 тыс, пишет iz.ru.
Он добавил, что с 2019 по 2023 год более 12,3 тыс. самозанятых граждан заключили 23 тыс. договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 млрд рублей.
В 2023 году наиболее популярными в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых стали вспомогательные услуги в области финансового посредничества и страхования — 1,32 млрд рублей, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка — 0,99 млрд, услуги в области творчества, искусства и развлечений — 0,56 млрд, профессиональные, научные и технические услуги — 0,51 млрд, телекоммуникационные услуги — 0,41 млрд рублей.
При этом наибольший прирост объема закупок отмечен на услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (в 1272 раза), услуги профессиональные, научные и технические (в 7,5 раза), услуги в области творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза), телеком-услуги (в 2,5 раза).
«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков», — отметил Александр Исаевич.
Глава КМСП указал и на то, что регулярно проводятся специальные семинары с целью привлечения большего числа самозанятых в роли поставщиков государственных компаний.
Так, по итогам 2023 года лидерами по объемам закупок у самозанятых стали: Москва (1,82 млрд рублей), Краснодарский край (0,7 млрд), Московская область (0,59 млрд), а также Санкт-Петербург и Курская область (0,31 млрд и 0,29 млрд рублей соответственно).