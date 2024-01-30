Госкомпании приобрели у самозанятых товаров и услуг на рекордные 7 млрд рублей

Как заявил Александр Исаевич, генеральный директор КМСП, которая контролирует соблюдение госкомпаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых, в прошлом году поставщиками стали почти 8 тыс. физлиц, выбравших режим налога на профессиональный доход. В то время как годом ранее этот показатель был на уровне 4,5 тыс, пишет iz.ru.