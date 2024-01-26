РЭО выпустил альбом с самыми эффективными практиками раздельного сбора ТКО

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул значимость раздельного сбора отходов для развития отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. По его словам, раздельный сбор отходов представляет собой отправную точку для выстраивания всей технологической цепочки. Но необходимо обеспечить удобство и доступность раздельного сбора для населения. С целью обеспечения этого доступа и удобства Российский экологический оператор создал альбом лучших практик, в котором основное внимание уделено пофракционному раздельному сбору как дальнейшему вектору развития экономики замкнутого цикла. В альбоме собран опыт различных организаций, который поможет многим понять, как нужно выстраивать комплексную систему обращения с отходами. Буцаев подчеркнул, что Российского экологического оператора к созданию этого альбома также подтолкнул запрос со стороны регионов.